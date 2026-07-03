Hurkacz mecz dzisiaj: transmisja na żywo za darmo. O której godzinie? (03.07.2026)

Hurkacz mecz dzisiaj rozegra w 3. rundzie Wimbledonu. Sprawdź, o której gra z Paulem i gdzie oglądać transmisję w TV i online.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

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Kiedy gra Hurkacz? O której?

Najbliższy mecz Huberta Hurkacza odbędzie się w piątek 3 lipca 2026 roku. Polak zmierzy się z Tommym Paulem w 3. rundzie Wimbledonu. Spotkanie będzie trzecim pojedynkiem od godziny 12:00 na korcie numer 2, dlatego początek rywalizacji przewidywany jest około godziny 16:00.

Hurkacz bardzo dobrze rozpoczął tegoroczne zmagania na trawiastych kortach w Londynie. Najpierw pokonał Caspera Ruuda w trzech setach, a następnie wygrał z Sebastianem Ofnerem 7:6, 6:4, 6:4, meldując się w kolejnej fazie turnieju.

Rywalem Polaka będzie Tommy Paul. Amerykanin w pierwszej rundzie wyeliminował Alexandre’a Mullera, a następnie pokonał Soonwoo Kwona. Hurkacz i Paul mierzyli się dotąd cztery razy. Pierwsze spotkanie wygrał Polak, natomiast w trzech kolejnych lepszy był Amerykanin.

Mecz Hurkacz dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Mecz Hubert Hurkacz – Tommy Paul można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”. Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.

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Mecz Hurkacz dzisiaj: gdzie oglądać?

Transmisja telewizyjna z meczu Hubert Hurkacz – Tommy Paul będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Mecz Hurkacz dzisiaj: transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać online w serwisie Polsat Box Go. Alternatywnie transmisja dostępna będzie również w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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