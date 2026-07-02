Świątek – Pliskova: gdzie oglądać? Transmisja na żywo i za darmo (02.07.2026)

Świątek - Pliskova to mecz 2. rundy Wimbledonu. Sprawdź, gdzie oglądać transmisję na żywo w TV, online i za darmo.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

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Świątek – Pliskova: kiedy mecz? O której?

Mecz Iga Świątek – Karolina Pliskova odbędzie się w czwartek 2 lipca 2026 roku w 2. rundzie Wimbledonu. Spotkanie będzie pierwszym pojedynkiem na korcie centralnym, a jego początek zaplanowano punktualnie na godzinę 14:30.

Świątek przystępuje do rywalizacji jako obrończyni tytułu. Przed rokiem Polka osiągnęła swój najlepszy wynik w historii występów na Wimbledonie i po raz pierwszy wygrała londyński turniej, pokonując w finale Amandę Anisimową 6:0, 6:0.

W pierwszej rundzie tegorocznej edycji Świątek pokonała Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3. Teraz jej przeciwniczką będzie Karolina Pliskova, finalistka Wimbledonu z 2021 roku. Polka dotychczas nie przegrała z Czeszką żadnego rozegranego meczu.

Świątek – Pliskova: transmisja na żywo za darmo

Mecz Iga Świątek – Karolina Pliskova można obejrzeć ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby odblokować dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”. Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.

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Świątek – Pliskova: gdzie oglądać?

Transmisja telewizyjna z meczu Iga Świątek – Karolina Pliskova będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Świątek – Pliskova: transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać online w serwisie Polsat Box Go. Alternatywnie transmisja dostępna będzie także w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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