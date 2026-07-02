Świątek – Pliskova: gdzie oglądać? Transmisja na żywo i za darmo (02.07.2026)

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Świątek – Pliskova: kiedy mecz? O której?
Mecz Iga Świątek – Karolina Pliskova odbędzie się w czwartek 2 lipca 2026 roku w 2. rundzie Wimbledonu. Spotkanie będzie pierwszym pojedynkiem na korcie centralnym, a jego początek zaplanowano punktualnie na godzinę 14:30.
Świątek przystępuje do rywalizacji jako obrończyni tytułu. Przed rokiem Polka osiągnęła swój najlepszy wynik w historii występów na Wimbledonie i po raz pierwszy wygrała londyński turniej, pokonując w finale Amandę Anisimową 6:0, 6:0.
W pierwszej rundzie tegorocznej edycji Świątek pokonała Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3. Teraz jej przeciwniczką będzie Karolina Pliskova, finalistka Wimbledonu z 2021 roku. Polka dotychczas nie przegrała z Czeszką żadnego rozegranego meczu.
Świątek – Pliskova: transmisja na żywo za darmo
Mecz Iga Świątek – Karolina Pliskova można obejrzeć ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby odblokować dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:
- Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL,
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł,
- Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”.
- Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.
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Świątek – Pliskova: gdzie oglądać?
Transmisja telewizyjna z meczu Iga Świątek – Karolina Pliskova będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.
Świątek – Pliskova: transmisja online
Spotkanie będzie można oglądać online w serwisie Polsat Box Go. Alternatywnie transmisja dostępna będzie także w usłudze STS TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
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