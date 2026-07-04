Real Madryt nie ma zamiaru sprzedawać jednej z największych gwiazd. Vinicus Junior ma zostać na Estadio Santiago Bernabeu. Trwają właśnie prace nad przedłużeniem kontraktu z Brazylijczykiem - donosi "Marca".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Vinicius Junior zostanie w Realu Madryt

Real Madryt nie przejmuje się pojawiającymi się spekulacjami dotyczącymi przyszłości Viniciusa Juniora. Los Blancos mają jednak wszystko pod kontrolą. Jak informuje serwis „Marca” władze Królewskich nie planują rozstawać się z reprezentantem Brazylii podczas letniego okienka transferowego. W klubie panuje optymizm w sprawie przedłużenia umowy z 24-latkiem.

Według wspomnianego źródła, negocjacje między Realem Madryt a Viniciusem Juniorem wciąż trwają i nie wszystkie kwestie zostały jeszcze uzgodnione. Obie strony mają być przekonane, że ostatecznie dojdą do porozumienia. Rozmowy mają zostać wznowione po zakończeniu Mistrzostw Świata 2026, w których wciąż bierze udział Brazylia.

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Real Madryt nie bierze pod uwagę sprzedaży Viniciusa Juniora, który pozostaje jednym z liderów zespołu. W klubie uważają, że Brazylijczyk nadal będzie odgrywał kluczową rolę w projekcie budowanym wokół takich piłkarzy jak Kylian Mbappe czy Jude Bellingham. Wszystko wskazuje więc na to, że kibice Królewskich mogą spać spokojnie. Mimo licznych plotek transferowych, skrzydłowy ma kontynuować karierę na Estadio Santiago Bernabeu.

W poprzednim sezonie Vinicius Junior rozegrał 53 spotkania w koszulce Realu Madryt. Brazylijczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 22 trafienia, a także zaliczył 14 asyst.