Australia – Egipt: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (03.07.2026)

18:00, 3. lipca 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Australia - Egipt: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na piątek 3 lipca.

Mohamed Salah
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Australia – Egipt: gdzie oglądać?

W 1/16 finału mistrzostw świata 2026 odbędzie się mecz Australia – Egipt. Dla obu drużyn pojedynek ten stanowi realną szansę na znalezienie się w kolejnej rundzie. Ekipy te są zadowolone z losowania, ale po ostatnim gwizdku powody do radości będzie miała już tylko jedna reprezentacja. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Australia – Egipt: transmisja w TV

Spotkanie Australia – Egipt obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Krzysztof Lenarczyk i Adam Marciniak.

Australia – Egipt: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Australią a Egiptem będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

Australia – Egipt: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Australii
  • Wygrana Egiptu
  • Wygrana Australii
  • Wygrana Egiptu

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Australia – Egipt: kursy bukmacherskie

Australia

Mistrzostwa świata, faza pucharowa |

3 lipca 2026

20:00

3.60
2.90
2.40
Egipt
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lipca 2026 17:03
Gdzie oglądać mecz Australia – Egipt?

Spotkanie Australia – Egipt będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.

Kiedy odbędzie się mecz Australia – Egipt?

Mecz odbędzie się już w piątek (3 lipca) o godzinie 20:00.

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