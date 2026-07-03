Australia – Egipt: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (03.07.2026)

Australia – Egipt: gdzie oglądać?
W 1/16 finału mistrzostw świata 2026 odbędzie się mecz Australia – Egipt. Dla obu drużyn pojedynek ten stanowi realną szansę na znalezienie się w kolejnej rundzie. Ekipy te są zadowolone z losowania, ale po ostatnim gwizdku powody do radości będzie miała już tylko jedna reprezentacja. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Australia – Egipt: transmisja w TV
Spotkanie Australia – Egipt obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Krzysztof Lenarczyk i Adam Marciniak.
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Australia – Egipt: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Australią a Egiptem będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Australia – Egipt: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Australii
- Wygrana Egiptu
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Australia – Egipt: kursy bukmacherskie
Spotkanie Australia – Egipt będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w piątek (3 lipca) o godzinie 20:00.
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