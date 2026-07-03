Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (04.07.2026)

Argentyna – Republika Zielonego Przylądka, gdzie oglądać?
W 1/16 finału mistrzostw świata 2026 odbędzie się mecz Argentyna – Republika Zielonego Przylądka. Dla mistrzów świata mecz z reprezentacją, która debiutuje na mundialu, to bardzo korzystne okoliczności. Argentyńczycy uniknęli starcia z potentatem, ale i tak powinni zachować czujność. Wielu faworytów miało bowiem poważne problemy z przeciwnikami, którzy teoretycznie byli wyraźnie słabsi. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
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Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: transmisja w TV
Spotkanie Argentyna – Republika Zielonego Przylądka obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Maciej Iwański i Radosław Gilewicz.
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Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Argentyną a Republiką Zielonego Przylądka będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: kto wygra?
Wygrana Argentyny
- Wygrana Republiki Zielonego Przylądka
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Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: kursy bukmacherskie
Spotkanie Argentyna – Republika Zielonego Przylądka będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP1, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w sobotę (4 lipca) o godzinie 00:00.
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