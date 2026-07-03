Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (04.07.2026)

20:00, 3. lipca 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Argentyna - Republika Zielonego Przylądka: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na sobotę 4 lipca.

Lionel Scaloni
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fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Argentyna – Republika Zielonego Przylądka, gdzie oglądać?

W 1/16 finału mistrzostw świata 2026 odbędzie się mecz Argentyna – Republika Zielonego Przylądka. Dla mistrzów świata mecz z reprezentacją, która debiutuje na mundialu, to bardzo korzystne okoliczności. Argentyńczycy uniknęli starcia z potentatem, ale i tak powinni zachować czujność. Wielu faworytów miało bowiem poważne problemy z przeciwnikami, którzy teoretycznie byli wyraźnie słabsi. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

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Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: transmisja w TV

Spotkanie Argentyna – Republika Zielonego Przylądka obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Maciej Iwański i Radosław Gilewicz.

Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Argentyną a Republiką Zielonego Przylądka będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: kto wygra?

Wygrana Argentyny

  • Wygrana Republiki Zielonego Przylądka
  • Wygrana Republiki Zielonego Przylądka

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Argentyna – Republika Zielonego Przylądka: kursy bukmacherskie

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Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lipca 2026 20:06
Gdzie oglądać mecz Argentyna – Republika Zielonego Przylądka?

Spotkanie Argentyna – Republika Zielonego Przylądka będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP1, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.

Kiedy odbędzie się mecz Argentyna – Republika Zielonego Przylądka?

Mecz odbędzie się już w sobotę (4 lipca) o godzinie 00:00.

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