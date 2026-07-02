Szwajcaria w 1/16 finału Mistrzostw Świata zagra z Algierią. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

DeFodi GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Dan Ndoye

Szwajcaria – Algieria, gdzie oglądać?

Już w piątkowy poranek zakończą się zmagania w ramach 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. W ostatnim meczu na tym etapie zobaczymy starcie, w którym Szwajcaria zmierzy się z Algierią. Helweci przystąpią do tej rywalizacji po wygranej nad Kanadą (2:1).

Algieria ma za sobą natomiast szalone spotkanie z Austrią w fazie grupowej. Rywalizacja zakończyła się remisem 3:3. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.

Szwajcaria – Algieria, transmisja w TV

Spotkanie Szwajcaria – Algieria obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 2 oraz TVP Sport.

Szwajcaria – Algieria, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.

Szwajcaria – Algieria, sonda

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Szwajcarii

remisem

wygraną Algierii wygraną Szwajcarii

remisem

wygraną Algierii 0 Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Szwajcaria – Algieria? Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Szwajcaria – Algieria? Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (3 czerwca) o godzinie 05:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.