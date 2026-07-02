Szwajcaria – Algieria, gdzie oglądać?
Już w piątkowy poranek zakończą się zmagania w ramach 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. W ostatnim meczu na tym etapie zobaczymy starcie, w którym Szwajcaria zmierzy się z Algierią. Helweci przystąpią do tej rywalizacji po wygranej nad Kanadą (2:1).
Algieria ma za sobą natomiast szalone spotkanie z Austrią w fazie grupowej. Rywalizacja zakończyła się remisem 3:3. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.
Szwajcaria – Algieria, transmisja w TV
Spotkanie Szwajcaria – Algieria obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 2 oraz TVP Sport.
Szwajcaria – Algieria, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.
Szwajcaria – Algieria, sonda
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Szwajcarii
- remisem
- wygraną Algierii
0 Votes
Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (3 czerwca) o godzinie 05:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.