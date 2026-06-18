Kanada – Katar, gdzie oglądać?
Reprezentacja Kanady już w nocy z czwartku na piątek rozegra swoje drugie spotkanie na Mistrzostwach Świata 2026. Współgospodarz turnieju zmierzy się z Katarem. Obie drużyny podzieliły się punktami w pierwszej kolejce, więc teraz podejdą do tej rywalizacji z nożem w zębach. Zwycięstwo pozwoli przyblić się jednej z drużyn do 1/16 finału. Nadchodzące spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie.
Kanada – Katar, transmisja w TV
Spotkanie Kanada – Katar będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenach TVP 2 oraz TVP Sport.
Kanada – Katar, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.
Kanada – Katar, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Kanady
- remisem
- wygraną Kataru
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Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (19 czerwca) o godzinie 00:00.
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