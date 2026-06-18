Kanada i Katar zmierzą się ze sobą w 2. kolejce fazy grupowej Mistrzostw świata 2026. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

Kanada – Katar, gdzie oglądać?

Reprezentacja Kanady już w nocy z czwartku na piątek rozegra swoje drugie spotkanie na Mistrzostwach Świata 2026. Współgospodarz turnieju zmierzy się z Katarem. Obie drużyny podzieliły się punktami w pierwszej kolejce, więc teraz podejdą do tej rywalizacji z nożem w zębach. Zwycięstwo pozwoli przyblić się jednej z drużyn do 1/16 finału. Nadchodzące spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie.

Kanada – Katar, transmisja w TV

Spotkanie Kanada – Katar będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenach TVP 2 oraz TVP Sport.

Kanada – Katar, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.

Kanada – Katar, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Kanady

remisem

wygraną Kataru wygraną Kanady

remisem

wygraną Kataru 0 Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Kanada – Katar? Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Kanada – Katar? Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (19 czerwca) o godzinie 00:00.

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