Ipswich – Arsenal: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (15.09.2026)

Ipswich stoi przed trudnym zadaniem, ponieważ w 1/16 finału EFL Cup ich rywalem będzie Arsenal. Zwycięzca awansuje do kolejnej rundy. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Pucharu Ligi Angielskiej.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Kai Havertz

Ipswich – Arsenal: gdzie oglądać?

Ipswich i Arsenal, czyli dwie drużyny z Premier League zmierzą się w bezpośrednim spotkaniu w ramach Pucharu Ligi Angielskiej. Zwycięzca awansuje do 1/8 finału. The Tractor Boys przystąpiło do rozgrywek pucharowych w poprzedniej rundzie. Pokonali u siebie Leicester (3:1). Z kolei Kanonierzy dopiero rozpoczynają przygodę z EFL Cup. Do tej pory są jednak niepokonani w lidze, zajmując 1. miejsce w tabeli.

W ostatnich czterech latach odbyły się tylko trzy bezpośrednie mecze Ipswich – Arsenal. Za każdym razem zdecydowanie lepsi byli podopieczni Mikela Artety.

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Ipswich – Arsenal: transmisja TV

Brak transmisji meczu Ipswich – Arsenal w telewizji. Żadna polska stacja nie nabyła praw do transmisji Pucharu Ligi Angielskiej.

Ipswich – Arsenal: transmisja online

Wszystkie mecze Pucharu Ligi Angielskiej w tym starcie Ipswich – Arsenal można śledzić w internecie. Transmisja spotkania Ipswich – Arsenal będzie dostępna w STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOAL, a następnie postawić dowolny zakład za min. 2 zł.

Gdzie oglądać mecz Ipswich – Arsenal? Transmisja meczu Ipswich – Arsenal będzie dostępna tylko i wyłącznie w internecie u bukmachera w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Ipswich – Arsenal? Mecz Ipswich – Arsenal zostanie rozegrany we wtorek, 15 września 2026 roku o godzinie 21:00.

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