Legia Warszawa – Widzew Łódź: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (13.09.2026)

Legia Warszawa zagra u siebie z Widzewem Łódź. Spotkanie 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę, 13 września 2026 roku o godzinie 17:30. Sprawdź, gdzie oglądać.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Rafał Adamski

Legia Warszawa – Widzew Łódź: gdzie oglądać?

Legia Warszawa podejmie Widzew Łódź w jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja na arenie przy ulicy Łazienkowskiej tradycyjnie wzbudza ogromne emocje, a obie drużyny będą chciały sięgnąć po komplet punktów.

Legia przystąpi do spotkania w zdecydowanie lepszych nastrojach. W poprzedniej kolejce stołeczny zespół pokonał na wyjeździe Motor Lublin 3:2, dzięki czemu umocnił się w czołówce tabeli. Widzew znajduje się natomiast w trudniejszym położeniu. Łodzianie zremisowali ostatnio z Radomiakiem 0:0. Jednocześnie debiut w roli szkoleniowca zaliczy nowy trener Mateusz Stolarski.

Odbierz voucher na pakiet Canal Plus Ultra

W promocji bukmachera STS można otrzymać voucher do usługi Canal Plus z pakietem Ultra na 3 miesiące. Po spełnieniu warunków promocji każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Dzięki temu można oglądać m.in. mecze Ligi Mistrzów, Ekstraklasy, Premier League i La Liga za darmo.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania limitu dostępnych voucherów. Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji.

Legia Warszawa – Widzew Łódź: transmisja TV

Mecz Legia Warszawa – Widzew Łódź będzie transmitowany na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Rywalizację skomentują Przemysław Pełka i Marcin Baszczyński.

Legia Warszawa – Widzew Łódź: transmisja online

Spotkanie będzie można również oglądać przez internet za pośrednictwem platformy streamingowej CANAL+. U bukmachera STS po założeniu konta można odebrać darmowy voucher na pakiet Ultra przez trzy miesiące. Instrukcja w tekście powyżej.

Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – Widzew Łódź? Transmisja meczu Legia Warszawa – Widzew Łódź zostanie przeprowadzona w telewizji na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w internecie w usłudze streamingowej CANAL+. Kiedy odbędzie się spotkanie Legia Warszawa – Widzew Łódź? Mecz Legia Warszawa – Widzew Łódź odbędzie się w niedzielę, 13 września 2026 roku. Początek spotkania ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy zaplanowano na godzinę 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.