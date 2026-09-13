Sassuolo – Juventus: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (13.09.2026)

Sassuolo zmierzy się z niepokonanym do tej pory Juventusem. Początek spotkania w ramach 4. kolejki Serie A o godzinie 20:45. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Sassuolo - Juventus.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Sassuolo – Juventus: gdzie oglądać?

Na zakończenie weekendu we włoskiej Serie A czeka kibiców mecz na Mapei Stadium, w którym zmierzą się ze sobą Sassuolo oraz Juventus. Na ławce rezerwowych w drużynie gości powinien znaleźć się Kamil Grabara. Z kolei Sebastian Walukiewicz i Arkadiusz Milik nie znaleźli się w kadrze meczowej.

Sassuolo po porażce z Atalantą jest niepokonane. Odnieśli zwycięstwo ligowe z Torino oraz pucharowe z Frosinone. Natomiast przed tygodniem podzielili się punktami w starciu z faworyzowaną Bologną. Z kolei Juventus po dwóch zwycięstwach z rzędu na start przeciwko Frosinone i Parmie podzielił się ostatnio dorobkiem punktowym z Milanem, remisując w hicie (1:1).

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Sassuolo – Juventus: transmisja TV

Mecz Sassuolo – Juventus zostanie rozegrany w niedzielę wieczorem, 13 września 2026 roku o godzinie 20:45. Transmisja zostanie udostępniona w telewizji na dwóch kanałach: Eleven Sports 1 i Polsat Sport Premium 1.

Sassuolo – Juventus: transmisja online

Dodatkowo mecz Sassuolo – Juventus można obejrzeć w internecie. Transmisja na żywo będzie dostępna na stronie elevensports.pl oraz u bukmachera w STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL, a następnie postawić pierwszy dowolny zakład za min. 2 zł.

Gdzie oglądać mecz Sassuolo – Juventus? Transmisja meczu Sassuolo – Juventus będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 1 i Polsat Sport Premium 1, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Sassuolo – Juventus? Mecz Sassuolo – Juventus odbędzie się w niedzielę, 13 września 2026 roku o godzinie 20:45.

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