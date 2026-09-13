Man United – Man City: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (13.09.2026)

Manchester United podejmie Manchester City na Old Trafford w ramach 4. kolejki Premier League. Początek spotkania o godzinie 17:30. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Man United - Man City.

Mark Pain/ Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes i Benjamin Sesko

Man United – Man City: gdzie oglądać?

Przed nami 199. derby Manchesteru, a więc bezpośrednie starcie Man United z Man City. W tym roku obie drużyny rywalizowały już na Old Trafford, a lepsze okazały się Czerwone Diabły, wygrywając przed własną publicznością (2:0) w ramach 22. kolejki Premier League. Tym razem faworytem będą Obywatele.

Zespół Enzo Mareski lepiej rozpoczął sezon. W lidze są niepokonani, wygrywając komplet trzech spotkań. Ich odwieczny rywal z czerwonej części miasta ma na swoim koncie tylko 4 punkty, na co składa się jedno zwycięstwo, remis i porażka.

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Man United – Man City: transmisja TV

Mecz Manchester United – Manchester City zostanie rozegrany w niedzielę, 13 września 2026 roku o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ Extra 2 oraz Canal+ Extra 3.

Man United – Man City: transmisja online

Wszystkie mecze Premier League są dostępne w internecie. Wystarczy dostęp do platformy streamingowej Canal+ online. Powyżej znajdziesz instrukcję, jak uzyskać darmowy dostęp na trzy miesiące do pakietu Ultra w Canal+ online.

Gdzie oglądać mecz Man United – Man City? Transmisja meczu Man United – Man City będzie dostępna na kanale Canal+ Extra 1 oraz Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Man United – Man City? Mecz Man United – Man City odbędzie się w niedzielę, 13 września 2026 roku o godzinie 17:30 na Old Trafford.

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