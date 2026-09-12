Real Madryt – Rayo: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (12.09.2026)

Real Madryt zagra z Rayo Vallecano. Spotkanie piątej kolejki La Liga odbędzie się w sobotę, 12 września 2026 roku o godzinie 21:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w tv i online.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

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Real Madryt – Rayo Vallecano: gdzie oglądać?

Real Madryt rozpoczyna piątą kolejkę La Liga od domowego spotkania z Rayo Vallecano. Królewscy będą chcieli podtrzymać dobrą passę na początku sezonu i ponownie sięgnąć po komplet punktów. Tym razem ich rywalem będzie drużyna z Vallecas, która spróbuje sprawić niespodziankę na Estadio Santiago Bernabéu.

Spotkanie Real Madryt – Rayo Vallecano zapowiada się jako kolejne ważne starcie dla zespołu prowadzonego przez Jose Mourinho. Los Blancos liczą na kolejne zwycięstwo i utrzymanie wysokiej pozycji w ligowej tabeli.

Real Madryt – Rayo Vallecano: transmisja TV

Mecz Real Madryt – Rayo Vallecano odbędzie się w sobotę, 12 września 2026 roku. Pierwszy gwizdek na Estadio Santiago Bernabeu wybrzmi o godzinie 21:00. Transmisja na żywo będzie dostępna w telewizji na antenie CANAL+ Sport 6. Spotkanie skomentują Piotr Laboga oraz Cezary Wilk.

Real Madryt – Rayo Vallecano: transmisja online

Spotkanie Real Madryt – Rayo Vallecano można będzie oglądać również w internecie za pośrednictwem platformy CANAL+. Dzięki usłudze streamingowej kibice będą mogli śledzić na żywo mecz 5. kolejki La Liga na wybranych urządzeniach.

Alternatywą dla kibiców może być natomiast STS TV. Po spełnieniu warunków wymaganych przez operatora transmisja wybranych wydarzeń sportowych jest dostępna w sekcji „zakłady live”. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany. Spotkanie znajdziesz w sekcji „zakłady live”.

Gdzie oglądać mecz Real Madryt – Rayo Vallecano? Transmisja spotkania Real Madryt – Rayo Vallecano będzie dostępna w telewizji na antenie CANAL+ Sport 6, a także w internecie za pośrednictwem platformy CANAL+. Spotkanie skomentują Piotr Laboga i Cezary Wilk. Kiedy odbędzie się spotkanie Real Madryt – Rayo Vallecano? Mecz Real Madryt – Rayo Vallecano zostanie rozegrany w sobotę, 12 września 2026 roku o godzinie 21:00.

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