Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (11.09.2026)

Wisła Kraków zmierzy się z Jagiellonią Białystok w piątek, 11 września 2026 roku. Początek spotkania o godzinie 20:30. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Wisła - Jagiellonia w TV oraz online.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła – Jagiellonia: gdzie oglądać?

PKO BP Ekstraklasa rozpędza się z tygodnia na tydzień. Przed nami 8. kolejka, a jednym z piątkowych spotkań będzie starcie Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok. Według bukmacherów nieznacznym faworytem meczu będzie Biała Gwiazda, która bardzo dobrze prezentuje się przed własną publicznością.

Do tej pory podopieczni Mariusza Jopa wygrali wszystkie trzy domowe spotkania. Pokonali w tym czasie Wieczystą, Wisłę Płock oraz GKS Katowice. Ich najbliższy rywal, a więc Jagiellonia nie ma się czego wstydzić, jeśli chodzi o wyjazdowe mecze. Adrian Siemieniec i spółka wygrali dwa z trzech starć w delegacji, przegrywając jedynie z Lechem Poznań, czyli obrońcą tytułu.

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Wisła – Jagiellonia: transmisja TV

Mecz Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok odbędzie się w piątek, 11 września 2026 roku o godzinie 20:30 na Synerise Arena. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Poland, Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3.

Wisła – Jagiellonia: transmisja online

Wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy w tym starcie Wisła – Jagiellonia można oglądać w internecie. Dostęp oferuje platforma streamingowa Canal+ online. U bukmachera STS po założeniu konta można odebrać darmowy voucher na pakiet Ultra przez trzy miesiące. Instrukcja w tekście powyżej.

Gdzie oglądać mecz Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok? Transmisja meczu Wisła – Jagiellonia zostanie przeprowadzona w telewizji na kanałach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Poland, Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3, a także w internecie w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok? Mecz Wisła – Jagiellonia zostanie rozegrany w piątek, 11 września 2026 roku o godzinie 20:30.

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