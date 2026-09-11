Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (11.09.2026)

18:55, 11. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Wisła Kraków zmierzy się z Jagiellonią Białystok w piątek, 11 września 2026 roku. Początek spotkania o godzinie 20:30. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Wisła - Jagiellonia w TV oraz online.

Angel Rodado
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła – Jagiellonia: gdzie oglądać?

PKO BP Ekstraklasa rozpędza się z tygodnia na tydzień. Przed nami 8. kolejka, a jednym z piątkowych spotkań będzie starcie Wisła KrakówJagiellonia Białystok. Według bukmacherów nieznacznym faworytem meczu będzie Biała Gwiazda, która bardzo dobrze prezentuje się przed własną publicznością.

Do tej pory podopieczni Mariusza Jopa wygrali wszystkie trzy domowe spotkania. Pokonali w tym czasie Wieczystą, Wisłę Płock oraz GKS Katowice. Ich najbliższy rywal, a więc Jagiellonia nie ma się czego wstydzić, jeśli chodzi o wyjazdowe mecze. Adrian Siemieniec i spółka wygrali dwa z trzech starć w delegacji, przegrywając jedynie z Lechem Poznań, czyli obrońcą tytułu.

Odbierz voucher na pakiet Canal Plus Ultra

W promocji bukmachera STS można otrzymać voucher do usługi Canal Plus z pakietem Ultra na 3 miesiące. Po spełnieniu warunków promocji każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Dzięki temu można oglądać m.in. mecze Ligi Mistrzów, Ekstraklasy, Premier League i La Liga za darmo.

Canal+ Online ZA DARMO na 90 dni od STS! Odbierz Voucher!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

  1. Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
  2. Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
  3. Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
  4. Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania limitu dostępnych voucherów. Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji.

Wisła – Jagiellonia: transmisja TV

Mecz Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok odbędzie się w piątek, 11 września 2026 roku o godzinie 20:30 na Synerise Arena. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Poland, Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3.

Wisła – Jagiellonia: transmisja online

Wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy w tym starcie Wisła – Jagiellonia można oglądać w internecie. Dostęp oferuje platforma streamingowa Canal+ online. U bukmachera STS po założeniu konta można odebrać darmowy voucher na pakiet Ultra przez trzy miesiące. Instrukcja w tekście powyżej.

Gdzie oglądać mecz Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok?

Transmisja meczu Wisła – Jagiellonia zostanie przeprowadzona w telewizji na kanałach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Poland, Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3, a także w internecie w usłudze Canal+ online.

Kiedy odbędzie się spotkanie Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok?

Mecz Wisła – Jagiellonia zostanie rozegrany w piątek, 11 września 2026 roku o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie