Liverpool zagra u siebie z Tottenham Hotspur. Spotkanie 1/16 finału Carabao Cup odbędzie się we wtorek, 15 września 2026 roku o godzinie 21:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

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Liverpool – Tottenham Hotspur: gdzie oglądać?

Liverpool podejmie Tottenham Hotspur w jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań 1/16 finału Carabao Cup. Oba zespoły liczą na awans do kolejnej fazy rozgrywek. Chociaż do wtorkowego starcia przystąpią po rozczarowujących wynikach w Premier League.

Liverpool w ostatnim spotkaniu ligowym tylko zremisował bezbramkowo z Fulham na Anfield. Był to trzeci remis zespołu Andoniego Iraoli w pierwszych czterech kolejkach Premier League. Wcześniej The Reds odnieśli również zwycięstwo nad Atletico Madryt (2:1) w Lidze Mistrzów.

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Z kolei Tottenham znajduje się w jeszcze trudniejszej sytuacji. Drużyna Roberto De Zerbiego zremisowała 0:0 z Evertonem i wciąż czeka na pierwszego gola oraz zwycięstwo w tej kampanii. Spurs mają zaledwie dwa punkty po czterech spotkaniach.

Liverpool – Tottenham Hotspur: transmisja TV

Mecz Liverpool – Tottenham Hotspur nie będzie transmitowany w żadnej polskiej telewizji. Spotkanie będzie można natomiast obejrzeć w internecie za pośrednictwem STS TV.

Liverpool – Tottenham Hotspur: transmisja online

Rywalizacja na Anfield będzie dostępna online w STS TV. Kibice chcący obejrzeć mecz nie znajdą go zatem w polskiej ramówce kanałów telewizyjnych.

Aby obejrzeć spotkanie trzeba spełnić konkretne zalecenia. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany. Spotkanie znajdziesz w sekcji „zakłady live”.

Gdzie oglądać mecz Liverpool – Tottenham Hotspur? Transmisja spotkania Liverpool – Tottenham będzie dostępna dzięki usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Liverpool – Tottenham Hotspur? Mecz Liverpool – Tottenham odbędzie się we wtorek, 15 września 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00.

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