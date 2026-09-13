FC Barcelona zagra na wyjeździe z Levante. Spotkanie 5. kolejki La Liga odbędzie się w niedzielę, 13 września 2026 roku o godzinie 16:15. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w tv i online.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

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Levante – FC Barcelona: gdzie oglądać?

FC Barcelona w ramach piątej kolejki La Liga zmierzy się na wyjeździe z Levante. Katalończycy będą chcieli sięgnąć po komplet punktów i kontynuować dobrą passę na początku sezonu. Gospodarze spróbują natomiast sprawić niespodziankę w starciu z jednym z głównych faworytów do mistrzostwa Hiszpanii.

W ostatnich spotkaniach Levante prezentowało się solidnie. Chociaż nie potrafiło ustabilizować wyników. Zespół zgromadził pięć punktów w czterech kolejkach, odnosząc jedno zwycięstwo, notując dwa remisy i ponosząc jedną porażkę. Barca jest natomiast liderem La Liga z kompletem 12 punktów. Drużyna Hansiego Flicka imponuje przede wszystkim skutecznością. W czterech meczach zdobyła aż 17 bramek, tracąc zaledwie dwie.

Levante – FC Barcelona: transmisja TV

Mecz Levante – FC Barcelona będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 2 oraz CANAL+ Sport 6. Spotkanie skomentują Adam Marchliński i Tomasz Ćwiąkała.

Levante – FC Barcelona: transmisja online

Spotkanie Levante – Barcelona będzie można również oglądać przez internet za pośrednictwem platformy streamingowej CANAL+. Dzięki usłudze streamingowej kibice będą mogli śledzić na żywo mecz 5. kolejki La Liga na wybranych urządzeniach.

Alternatywą dla kibiców może być natomiast STS TV. Po spełnieniu warunków wymaganych przez operatora transmisja wybranych wydarzeń sportowych jest dostępna w sekcji „zakłady live”. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany. Spotkanie znajdziesz w sekcji „zakłady live”.

Gdzie oglądać mecz Levante – FC Barcelona? Transmisja spotkania Levante – Barcelona będzie dostępna w telewizji na antenach CANAL+ Sport 2 i CANAL+ Sport 6, a także w internecie za pośrednictwem platformy CANAL+. Spotkanie skomentują Adam Marchliński i Tomasz Ćwiąkała. Kiedy odbędzie się spotkanie Levante – FC Barcelona? Mecz Levante – FC Barcelona odbędzie się w niedzielę, 13 września 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:15.

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