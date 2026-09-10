Manchester United – Sabah Baku: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (10.09.2026)

Manchester United podejmie na Old Trafford Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 10 września 2026 roku. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Man United - Sabah.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Man United – Sabah: gdzie oglądać?

Liga Mistrzów w sezonie 2026/2027 wystartowała i się nie zatrzymuje. W czwartek (10 września) kibice również będą mieli okazję, aby zobaczyć kilka spotkań elitarnych rozgrywek. Jedno ze spotkań odbędzie się na Old Trafford, a zmierzą się w nim Manchester United i Sabah Baku.

Dla Czerwonych Diabłów to powrót do Ligi Mistrzów po kilku latach przerwy. Na start komputer wylosował im starcie z debiutantem. Sabah Baku jeszcze nigdy w historii nie grało w fazie zasadniczej tego prestiżowego turnieju. Warto dodać, że kluczowym piłkarzem azerskiego zespołu jest Tymoteusz Puchacz.

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Man United – Sabah: transmisja TV

Mecz Manchester United – Sabah Baku odbędzie się w czwartek, 10 września 2026 roku o godzinie 21:00 na legendarnym stadionie Old Trafford. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1.

Man United – Sabah: transmisja online

Transmisja na żywo meczu Man United – Sabah będzie dostępna również w internecie. Wystarczy wykupić dostęp z odpowiednim pakietem do usługi Canal+ online.

Gdzie oglądać mecz Man United – Sabah? Transmisja meczu Man United – Sabah będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1, a także w internecie w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Man United – Sabah? Mecz Man United – Sabah odbędzie się w czwartek, 10 września 2026 roku o godzinie 21:00 na stadionie Old Trafford.

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