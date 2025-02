PressFocus Na zdjęciu: Federico Dimarco

Inter Mediolan – Genoa, gdzie oglądać?

W meczu 25. kolejki Serie A powinniśmy zobaczyć spragniony zwycięstwa Inter Mediolan. Zespół ten wygrał bowiem zaledwie jedno z czterech ostatnich meczów włoskiej elity. Strata do liderującego Napoli wciąż jest niewielka (dwa oczka), ale z każdą kolejką Simone Inzaghi i spółka mają coraz mniej czasu na strącenie neapolitańczyków z pierwszego miejsca.

Naprzeciw Interu stanie otwierająca dolną połowę tabeli Genoa. W bieżącej kampanii sprawiła ona już kłopoty mediolańczykom, czego potwierdzeniem jest remis 2:2. Czy tym razem czeka nas podobny scenariusz? Początek rywalizacji na San Siro w sobotę (22 lutego) o godzinie 20:45. Transmisja dostępna będzie w TV i online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Inter Mediolan – Genoa, transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Interem, a Genoą możesz obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Potyczka w ramach ligi włoskiej będzie bowiem transmitowana na kanale Eleven Sports 1. Mecz skomentują Mateusz Święcicki i Tomasz Zieliński.

Inter Mediolan – Genoa, transmisja online

Transmisję z meczu 26. kolejki Serie A znajdziesz również w interencie. To spotkanie będzie dostępne na platformach streamingowych elevensports.pl, Polsat Box Go oraz CANAL+ online, a także w usłudze STS TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji na stronie bukmachera?

Zarejestruj nowe konto w STS, podając nasz kod promocyjny GOAL, Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł, Dostęp do transmisji ze spotkania Inter – Genoa zostanie odblokowany.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Inter Mediolan – Genoa, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Interu

Remis

Wygrana Genoi Wygrana Interu

Remis

Wygrana Genoi 0 Votes

Inter Mediolan – Genoa, kursy bukmacherskie

Eksperci nie spodziewają się innego scenariusza niż wygrana gospodarzy. U bukmachera STS kurs na Inter Mediolan to 1.27. Potencjalny remis został wyceniony na 5.50. Współczynnik na to, że po trzy punkty sięgnie Genoa, wynosi 10.5.

Inter Mediolan Genoa 1.27 5.50 10.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 lutego 2025 20:08 .

Gdzie obejrzeć mecz Inter Mediolan – Genoa? Spotkanie będzie dostępne na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się spotkanie Inter Mediolan – Genoa? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (22 lutego) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.