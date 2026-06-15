Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Drużyna Luisa de la Fuente jest zdecydowanym faworytem tego ciekawego starcia w ramach mundialu 2026. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tej interesującej potyczce już dzisiaj o godzinie 18:00.

Pressinphoto Sports Agency / Alamy Na zdjęciu: Pau Cubarsi

Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka: gdzie oglądać?

Hiszpania rozpoczyna walkę na mistrzostwach świata od starcia z Republiką Zielonego Przylądka w ramach 1. kolejki fazy grupowej. O awans z grupy H powalczą także Urugwaj oraz Arabia Saudyjska, dlatego każdy punkt ma duże znaczenie. Mistrzowie Europy są faworytem spotkania, choć od pierwszej minuty zapewne nie zobaczymy Lamine’a Yamala, który wraca do pełni sił po kontuzji. Początek tej rywalizacji w poniedziałek, 15 czerwca o godzinie 18:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka.

Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka: transmisja w TV

Mecz w ramach tegorocznego mundialu znajdziesz w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Przed mikrofonami usiądą Hubert Bugaj oraz Adam Marciniak.

Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka: stream online

Spotkanie pomiędzy Hiszpanami a Kabowerdeńczykami można obejrzeć również w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka: kursy bukmacherskie

Hiszpania Republika Zielonego Przylądka Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 czerwca 2026 17:04

Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka? Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 2 i TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka? Pierwszy gwizdek wybrzmi już w poniedziałek (15 czerwca) o godzinie 18:00.

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