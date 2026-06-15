Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka: gdzie oglądać?
Hiszpania rozpoczyna walkę na mistrzostwach świata od starcia z Republiką Zielonego Przylądka w ramach 1. kolejki fazy grupowej. O awans z grupy H powalczą także Urugwaj oraz Arabia Saudyjska, dlatego każdy punkt ma duże znaczenie. Mistrzowie Europy są faworytem spotkania, choć od pierwszej minuty zapewne nie zobaczymy Lamine’a Yamala, który wraca do pełni sił po kontuzji. Początek tej rywalizacji w poniedziałek, 15 czerwca o godzinie 18:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka.
Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka: transmisja w TV
Mecz w ramach tegorocznego mundialu znajdziesz w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach TVP 2 i TVP Sport. Przed mikrofonami usiądą Hubert Bugaj oraz Adam Marciniak.
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Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka: stream online
Spotkanie pomiędzy Hiszpanami a Kabowerdeńczykami można obejrzeć również w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka: kursy bukmacherskie
Hiszpania – Rep. Zielonego Przylądka: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 2 i TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi już w poniedziałek (15 czerwca) o godzinie 18:00.
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