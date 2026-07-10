Portugalia ma nowego selekcjonera. Już pracował z Ronaldo

Portugalia ogłosiła następcę Roberto Martineza
Roberto Martinez poprowadził reprezentację Os Navegadores w 45 spotkaniach. Pod jego wodzą Portugalia dotarła do ćwierćfinału Euro 2024, wygrała Ligę Narodów 2025 i osiągnęła 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Te sukcesy okazały się niewystarczające.
Porażka z Hiszpanią oznaczała koniec pracy 52-latka. Krajowa federacja w ekspresowy tempie porozumiała się z jego następcą. Nowym selekcjonerem mistrzów Europy z 2016 roku został Jorge Jesus. 71-latek podpisał długoletni kontrakt, który będzie obowiązywał aż do czerwca 2030 roku.
W CV doświadczonego szkoleniowca znajdują się przede wszystkim takie kluby, jak Braga, Benfica, Sporting, Al-Hilal, Flamengo, Fenerbahce i Al-Nassr. W ostatnim z nich Jorge Jesus miał okazję przez jeden sezon współpracować z Cristiano Ronaldo.
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Przed 71-latkiem Liga Narodów 2026/27, Mistrzostwa Europy 2028 i Mistrzostwa Świata 2030. Czy jego obecność w reprezentacji przekona największą gwiazdę do kontynuacji gry w narodowych barwach?