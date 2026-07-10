Wieczysta znalazła nowego bramkarza. Wypożyczenie z opcją wykupu

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Chorwat zasili szeregi beniaminka PKO Ekstraklasy

Wieczysta Kraków przygotowuje się do swojego pierwszego, debiutanckiego sezonu na boiskach PKO Ekstraklasy. Przed zespołem Kazimierza Moskala jednak bardzo trudne zadanie. Wszystko zapowiada bowiem, że czeka nas bardzo wyrównana kampania, w której trudno wskazać zespół, który będzie murowanym kandydatem do spadku. A to sprawia, że gra o utrzymanie będzie niezwykle zacięta.

Niemniej możliwości zespołu z Krakowa pokazują, że Wieczysta nie zamierza celować tylko w ligowy byt, a chce zawalczyć o coś więcej. Pomóc w tym mają transfery, w tym także nowy bramkarz, który wkrótce dołączy do zespołu. Według informacji przekazanych przez Mateusza Migę z „TVP Sport”, na testach medycznych w klubie przebywa niejaki Nikola Cavlina. 24-letni bramkarz z Chorwacji ma zostać wypożyczony z Dinama Zagrzeb do końca sezonu z opcją wykupu.

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Nikola Cavlina w minionej kampanii rozegrał w sumie zero spotkań podczas wypożyczenia do Como. Łącznie ma jednak 70 gier w chorwackiej elicie, z czego większość w barwach Lokomotiva Zagrzeb. W przeszłości golkiper wielokrotnie, kilkadziesiąt razy, występował w młodzieżowych kadrach swojego kraju. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 750 tysięcy euro.

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