Wisła Kraków ogłosiła transfer, Królewski już zapowiada kolejny!

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła kontynuuje transferową ofensywę

Wisła Kraków konsekwentnie przygotowuje się do nadchodzącego sezonu. Na inaugurację Ekstraklasy zmierzy się przed własną publicznością z GKS-em Katowice. Zespół Mariusza Jopa wzmocniło do tej pory trzech nowych zawodników – obrońca Maxence Maissoneuve, bramkarz Marcel Łubik oraz skrzydłowy Elie Youan. Ten ostatni to najświeższe wzmocnienie, oficjalnie ogłoszone w piątkowe popołudnie. Francuz związał się z Białą Gwiazdą trzyletnim kontraktem.

Tuż po tym komunikacie Jarosław Królewski zapowiedział, że to nie koniec wzmocnień, a kolejne może zostać sfinalizowany już w przyszłym tygodniu. Wisła kontynuuje więc zbrojenie przed startem ligowego sezonu.

Kto tym razem może dołączyć do Wisły? Wydaje się, że obsada bramki oraz defensywy jest już skompletowana. Krakowianie mają jeszcze braki w środku pola – wiele wskazuje na to, że Królewski wspomina tu o nowym pomocniku. Potwierdziła to poniekąd dziennikarka Justyna Krupa, która przekazała, że do zespołu trafi tego lata zawodnik na pozycję numer „sześć”.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w przyszłym tygodniu ogłosimy kolejny transfer.



Trust the process.



Tymczasem widzimy się jutro na meczu z @Wrexham_AFC. Wasze wsparcie ma zawsze ogromne znaczenie. 🔵⚪️🔴@WislaKrakowSA pic.twitter.com/IRSQ4cPvmp — Jarosław Królewski (@jarokrolewski) July 10, 2026

W tym okienku Wisła przede wszystkim nie chce się osłabiać. Zatrzymała niemal wszystkich piłkarzy, którzy grali dla niej w poprzednim sezonie. Przedłużyła wygasające umowy Marca Carbo, Jamesa Igbekeme, Wiktora Biedrzyckiego czy Jordiego Sancheza, co jasno pokazuje kierunek, w którym zmierza.

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