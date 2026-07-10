Atletico chce piłkarza Barcelony. To może być wielka okazja

Barcelona nie wyklucza rozstania z Ferranem Torresem. W temacie jego nowej umowy pojawiły się komplikacje. Atletico Madryt od dawna ma na celowniku napastnika reprezentacji Hiszpanii - informuje Gerard Romero.

fot. Px Images / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Hiszpanii

Torres opuści Barcelonę? Atletico poluje na napastnika

Barcelona tego lata straciła Roberta Lewandowskiego, który nie przedłużył wygasającej umowy. Jedynym nominalnym napastnikiem w kadrze jest na ten moment Ferran Torres. Wydawało się, że po ostatnim, lepszym sezonie, będzie miał szanse nawet na bycie numerem jeden w ataku. Blaugrana planuje natomiast transfer nowego snajpera i chce, aby była to gwiazda światowego formatu. Na szczycie listy życzeń znajduje się Julian Alvarez.

Niewykluczone, że w obliczu potencjalnego transferu nowego napastnika, na sprzedaż trafi wspomniany wcześniej Torres. Byłaby to sensacyjna decyzja klubu, natomiast podyktowana komplikacjami w rozmowach na temat nowego kontraktu. Otoczenie reprezentanta Hiszpanii domaga się sporej podwyżki, natomiast władze Barcelony nie widzą powodu, aby znacząco poprawić jego dotychczasowe wynagrodzenie. Umowa piłkarza obowiązuje do 2027 roku, więc są tylko dwa rozwiązania tej sytuacji – przedłużenie lub sprzedaż jeszcze w tym okienku.

Torresa na radarach od dawna ma Atletico Madryt. W szczególności liczy na to, że wykorzysta jego niepewną sytuację kontraktową i w przyszłym roku zgarnie go w ramach wolnego transferu. Barcelona natomiast nie zamierza na to pozwalać – jeśli pojawi się atrakcyjna oferta, Hiszpan wyniesie się z Camp Nou już teraz.

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