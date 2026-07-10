Kulesza zabrał głos ws. powrotu Rosji do futbolowego świata

Coraz więcej mówi się o powrocie Rosjan do rywalizacji na najważniejszych imprezach w futbolu. Głos w tej sprawie, w rozmowie z "WP Sportowe Fakty", zabrał Cezary Kulesza.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Rosja wróci do gry na mundialu i mistrzostwach Europy?!

Mistrzostwa Świata 2026 są w pełni i przed nami decydujące mecze. Do końca turnieju pozostały tylko trzy ćwierćfinały oraz półfinałowe starcia, które wyłonią finalistów, a także uczestników meczu o trzecie miejsce. Niemniej coraz więcej mówi się także o tym, co będzie po mundialu. Chodzi mianowicie o powrót Federacji Rosyjskiej do eliminacji europejskich pucharów. Swego rodzaju odwilż dosięgnęła już Igrzyska Olimpijskie.

Teraz najpewniej czas także na mecze FIFA i UEFA. Obie te organizacje zawiesiły Rosjan po bezprecedensowym ataku na Ukrainę w 2022 roku. Wówczas cała Europa mówiła jednym głosem w tej sprawie. Z kolei dziś, gdy świat zaczyna dochodzić do błędnego wniosku, że należy „ułożyć się” z putinowską Rosją, pojawia się okienko do powrotu piłkarzy na najważniejsze areny. Głos w tej sprawie zabrał już Cezary Kulesza, który sugeruje, że coś w tej sprawie będzie się mogło dziać.

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– Można założyć, że będą trwały jakieś zakulisowe działania, żeby Rosjan przywrócić. Najprawdopodobniej nabiorą tempa po mistrzostwach świata, bo na razie wszyscy są skoncentrowani na mundialu. Nie ma oficjalnych wiadomości nt. dopuszczenia rosyjskich klubów i reprezentacji w rozgrywkach FIFA i UEFA. Jeśli już zostaniemy poproszeni o jakieś stanowisko, to w ramach całego zarządu będziemy podejmować decyzję, co z tym dalej zrobić – powiedział Cezary Kulesza w rozmowie z „WP Sportowe Fakty”.

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