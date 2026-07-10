Lech Poznań wreszcie się doczekał. Nowy piłkarz już z drużyną!

16:02, 10. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Michał Korek [X]

Lech Poznań pozyskał tego lata Allahyara Sayyadmanesha, ale do dzisiaj nie mógł trenować z drużyną. Nowy nabytek wreszcie załatwił niezbędne formalności i dotarł do Polski.

Niels Frederiksen
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Sayyadmanesh wreszcie z drużyną Lecha. Wkrótce debiut?

Lech Poznań pod koniec czerwca ogłosił transfer Allahyara Sayyadmanesha. Choć sprowadził go w ramach transakcji bezgotówkowej, musiał wyłożyć dużą kwotę na premie czy prowizje dla agenta. 24-latek był ostatnio związany z KVC Westerlo, a na poziomie ligi belgijskiej uzbierał 11 bramek i 10 asyst.

Kolejorz musiał jednak długo czekać na przybycie nowego piłkarza do Polski. Proces wizowy się przedłużał, ale wreszcie udało się rozwiązać problem. Niels Frederiksen zapowiadał, że Irańczyk dołączy do drużyny już w piątek. Tak się stało – Michał Korek na portalu X potwierdził, że Sayyadmanesh dotarł do Wronek i rozpocznie treningi z nowymi kolegami.

Dla Lecha to cenne wzmocnienie – Sayyadmanesh zastąpi Alego Gholizadeha, który będzie niedostępny jeszcze przez kilka miesięcy. Skrzydłowy leczy poważną kontuzję, dlatego klub postanowił sprowadzić do tej formacji jeszcze jednego zawodnika.

Sayyadmanesh już wkrótce będzie mógł zaprezentować się przed poznańską publicznością. Lech rozpocznie sezon 2026/2027 16 lipca, kiedy to zagra z Górnikiem Zabrze w Superpucharze Polski. Następnie czeka go mecz z Aarhus w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Rozgrywki Ekstraklasy mistrzowie Polski zainaugurują natomiast domowym meczem z Cracovią.

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