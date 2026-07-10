Lech Poznań wreszcie się doczekał. Nowy piłkarz już z drużyną!

Lech Poznań pozyskał tego lata Allahyara Sayyadmanesha, ale do dzisiaj nie mógł trenować z drużyną. Nowy nabytek wreszcie załatwił niezbędne formalności i dotarł do Polski.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Sayyadmanesh wreszcie z drużyną Lecha. Wkrótce debiut?

Lech Poznań pod koniec czerwca ogłosił transfer Allahyara Sayyadmanesha. Choć sprowadził go w ramach transakcji bezgotówkowej, musiał wyłożyć dużą kwotę na premie czy prowizje dla agenta. 24-latek był ostatnio związany z KVC Westerlo, a na poziomie ligi belgijskiej uzbierał 11 bramek i 10 asyst.

Kolejorz musiał jednak długo czekać na przybycie nowego piłkarza do Polski. Proces wizowy się przedłużał, ale wreszcie udało się rozwiązać problem. Niels Frederiksen zapowiadał, że Irańczyk dołączy do drużyny już w piątek. Tak się stało – Michał Korek na portalu X potwierdził, że Sayyadmanesh dotarł do Wronek i rozpocznie treningi z nowymi kolegami.

Dla Lecha to cenne wzmocnienie – Sayyadmanesh zastąpi Alego Gholizadeha, który będzie niedostępny jeszcze przez kilka miesięcy. Skrzydłowy leczy poważną kontuzję, dlatego klub postanowił sprowadzić do tej formacji jeszcze jednego zawodnika.

Kibice Lecha się doczekali 🚨🚨 Sayyadmanesh zameldował się we Wronkach zgodnie z zapowiedziami 😎☝🏽 @SportowyPoznan pic.twitter.com/YBTRxN7kfq — Michał Korek (@Koras_08) July 10, 2026

Sayyadmanesh już wkrótce będzie mógł zaprezentować się przed poznańską publicznością. Lech rozpocznie sezon 2026/2027 16 lipca, kiedy to zagra z Górnikiem Zabrze w Superpucharze Polski. Następnie czeka go mecz z Aarhus w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Rozgrywki Ekstraklasy mistrzowie Polski zainaugurują natomiast domowym meczem z Cracovią.

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