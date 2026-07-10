Raków Częstochowa chce byłego napastnika Legii Warszawa!

Na radarze Rakowa Częstochowa znaleźć miał się Mahir Emreli, a więc były napastnik Legii Warszawa, który obecnie występuje dla niemieckiego Kaiserslautern. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Azerisport.com".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Mahir Emreli może wrócić do Polski, chciałby go Raków

Raków Częstochowa przygotowuje się już do nowego sezonu, który zapowiada się dla nich niezwykle wymagająco. Przede wszystkim walczyć będą znów o grę w fazie ligowej europejskich pucharów. O to nie będzie łatwo, ale z pewnością Medaliki pokazały już wiele razy, że potrafią sobie poradzić z takim zadaniem.

Do tej pory na rynku transferowym władze klubu działają dość aktywnie, ale z pewnością kibice oczekują jeszcze więcej jakości po nowych twarzach w zespole. Kimś takim miałby być nowy napastnik. Według informacji przekazanych przez serwis „Azerisport.com”, na celowniku Rakowa Częstochowa znalazł się Mahir Emreli, a więc doskonale znany w Polsce były napastnik Legii Warszawa. Bez cienia wątpliwości byłby to zaskakujący ruch, gdyż Azer dał się zapamiętać w PKO Ekstraklasie raczej z nieskuteczności.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mahir Emreli w minionym sezonie zaliczył w sumie 13 występów w barwach niemieckiego Kaiserslautern. Zdobył w nich dwa gole. Łącznie na koncie 29-latka jest 36 spotkań w 2. Bundeslidze i 11 goli. Dla Legii Warszawa w sumie rozegrał 33 mecze, w których także jedenastokrotnie trafiał do siatki. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 600 tysięcy euro.

Zobacz także: Górnik Zabrze pobił transferowy rekord. 5 milionów euro