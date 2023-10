Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Zabrzanie niebezpiecznie zbliżają się do strefy spadkowej. Z pewnością spróbują przełamać się w meczu z Miedziowymi. Transmisja ze spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Górnik – Zagłębie, gdzie oglądać

Górnik Zabrze ma spore problemy. Niedawno udało się, co prawda, pokonać w prestiżowym starciu Ruch Chorzów, ale sytuacja w tabeli Ekstraklasy mimo tego jest bardzo trudna. Zabrzanie mają na koncie tylko dziewięć punktów. To oznacza, że od strefy spadkowej dzieliły ich przed startem tej serii gier zaledwie dwa oczka. Poprawić sytuację w starciu z Zagłębiem Lubin nie będzie jednak wcale łatwo. Miedziowi grają w kratkę, ale uzbierali przed tą kolejką już 16 punktów, czyli tyle samo, co trzeci Raków Częstochowa.

Górnik – Zagłębie, transmisja na żywo w TV

Poniedziałkowy mecz obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Górnik – Zagłębie, transmisja online

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przy płatności z góry za cały rok. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 54 zł. W przeciągu 12 miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 180 złotych!

Górnik – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mieli spory problem z wytypowaniem faworyta najbliższego spotkania. Uważają jednak, że delikatnie większe szanse na sukces mają gospodarze.

Górnik Zabrze Zagłębie Lubin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 października 2023 08:10 .

