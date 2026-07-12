Spalletti da mu jeszcze szansę. Zwrot akcji w sprawie pomocnika Juventusu

Douglas Luiz ponownie zameldował się w Turynie i rozpoczął przygotowania do nowego sezonu z Juventusem. Choć jeszcze niedawno wydawało się, że Brazylijczyk definitywnie opuści klub, teraz jego sytuacja może ulec zmianie.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Douglas Luiz walczy o przyszłość w Turynie

Juventus rozpoczął letnie przygotowania do sezonu 2026/27. Wśród pierwszych zawodników, którzy pojawili się w ośrodku Continassa, znaleźli się Michele Di Gregorio, Andrea Cambiaso oraz Douglas Luiz. To właśnie przyszłość brazylijskiego pomocnika budzi obecnie największe zainteresowanie.

Miniony sezon nie potoczył się po jego myśli. Najpierw występował na wypożyczeniu w Nottingham Forest, a zimą przeniósł się na podobnych zasadach do Aston Villi. Żaden z klubów nie zdecydował się jednak na wykupienie zawodnika, mimo że klauzula opiewała na około 25 milionów euro. Łącznie rozegrał 34 mecze, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty.

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Po powrocie do Juventusu Luiz ma otrzymać kolejną szansę. Według Calciomercato Luciano Spalletti chce przyjrzeć się Brazylijczykowi podczas letniego obozu przygotowawczego. Szkoleniowiec poszukuje bardziej kreatywnego pomocnika, który mógłby odciążyć Manuela Locatellego i wnieść do środka pola większą jakość w rozegraniu.

Na ten moment Juventus wstrzymał rozmowy dotyczące ewentualnej sprzedaży zawodnika. Jeśli Luiz przekona do siebie Spallettiego, może pozostać w Turynie na kolejny sezon. W przeciwnym razie klub ponownie wystawi go na listę transferową, licząc na ofertę w wysokości około 25 milionów euro, która pozwoliłaby sfinansować kolejne letnie wzmocnienia.