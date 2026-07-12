Gabriel Jesus zaproponowany znanemu klubowi. To byłby ciekawy transfer

Meng Gao / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Fenerbahce Stambuł może sprowadzić Gabriela Jesusa

Gabriel Jesus może rozstać się z Arsenalem podczas trwającego letniego okna transferowego. 29-letni napastnik w ostatnich kampaniach zmagał się z licznymi problemami zdrowotnymi, które utrudniały mu regularne występy. Nawet gdy był w pełni sił, najczęściej pełnił rolę rezerwowego w zespole prowadzonym przez Mikela Artetę. Władze londyńskiego klubu nie powinny więc robić przeszkód w jego odejściu, jeśli na Emirates Stadium wpłynie satysfakcjonująca oferta za doświadczonego Brazylijczyka.

Jak poinformował Sercan Hamzaoglu, Gabriel Jesus został zaoferowany między innymi Fenerbahce Stambuł. Turecki gigant może okazać się atrakcyjnym kierunkiem dla 64-krotnego reprezentanta Canarinhos, który mógłby liczyć tam zarówno na wysokie zarobki, jak i regularną grę.

Klub ze Stambułu planuje przebudowę kadry przed nowym sezonem, a sprowadzenie doświadczonego snajpera wpisywałoby się w tę strategię. Warto dodać, że rutynowany Brazylijczyk jest łączony również z Evertonem, Milanem oraz Juventusem. Zatem w tym momencie ciężko powiedzieć, gdzie atakujący będzie kontynuował swoją karierę.

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Gabriel Jesus trafił do Arsenalu latem 2022 roku z Manchesteru City i przez długi czas należał do najważniejszych piłkarzy drużyny Mikela Artety. Później jego rozwój wyhamowały kontuzje, które znacząco wpłynęły na pozycję napastnika w zespole The Gunners. Do tej pory snajper rozegrał 123 spotkania w barwach londyńskiego klubu, zdobył 32 bramki oraz zanotował 22 asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie doświadczonego atakującego na około 20 milionów euro.