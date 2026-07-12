Manchester City pozbędzie się znanego napastnika. Chętnych nie brakuje

Omar Marmoush może już tego lata opuścić Manchester City. Według najnowszych doniesień The Citizens rozważają sprzedaż reprezentanta Egiptu, a jego sytuację uważnie monitorują już czołowe kluby Premier League.

fot. Independent Photo Agency Srl Na zdjęciu: Enzo Maresca

Maresca podejmie decyzję, w kolejce ustawiają się chętni

Omar Marmoush trafił na Etihad Stadium z Eintrachtu Frankfurt zaledwie półtora roku temu i początkowo zbierał bardzo dobre recenzje. Z czasem jego rola w zespole zaczęła jednak maleć, a kolejne transfery sprawiły, że coraz częściej oglądał mecze z ławki rezerwowych.

Jak informuje TeamTalk, Manchester City analizuje możliwość sprzedaży 27-latka w ramach przebudowy kadry prowadzonej przez nowego szkoleniowca, Enzo Marescę. To właśnie włoski trener ma podjąć ostateczną decyzję, czy Egipcjanin będzie częścią jego projektu na kolejny sezon.

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Jeśli Maresca uzna, że Marmoush nie pasuje do jego koncepcji, zainteresowanych nie powinno zabraknąć. Wśród klubów obserwujących sytuację napastnika wymieniane są Tottenham Hotspur oraz Newcastle United, a media sugerują, że chętnych może pojawić się również w innych czołowych ligach Europy.

Atutami Marmousha pozostają przede wszystkim szybkość, wszechstronność i możliwość gry na kilku pozycjach w ataku. Wiele klubów wierzy, że w odpowiednim systemie może pokazać znacznie więcej niż w barwach Manchesteru City. Najbliższe tygodnie powinny wyjaśnić, czy Egipcjanin dostanie jeszcze szansę na Etihad Stadium, czy rozpocznie nowy etap swojej kariery.