AC Milan zagiął parol na piłkarza Manchesteru United

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Noussair Mazraoui przymierzany do Milanu

AC Milan rozpoczął nowy etap pod wodzą Rubena Amorima. Portugalski szkoleniowiec otrzymał zadanie odbudowy pozycji drużyny Rossonerich i ponownego włączenia włoskiego klubu do walki z europejską czołówką. Aby zrealizować ten cel, niezbędna jest przebudowa kadry, która już nabiera tempa. Mediolańczycy dokonali dwóch znaczących wzmocnień, pozyskując Goncalo Ramosa oraz Mario Gilę. Władze z San Siro nie zamierzają jednak na tym poprzestawać i pracują nad kolejnymi transferami przed startem nowego sezonu.

Tak więc wszystko wskazuje na to, że to nie koniec letnich zakupów Milanu. Jak poinformował w mediach społecznościowych Matteo Moretto, jednym z kandydatów do przeprowadzki do stolicy Lombardii jest Noussair Mazraoui. Ruben Amorim bardzo ceni 28-letniego prawego obrońcę, z którym miał okazję współpracować podczas pobytu w Manchesterze United.

W najbliższym czasie oba kluby odpowiednio z Włoch oraz Anglii mają rozpocząć rozmowy dotyczące warunków ewentualnego transferu. AC Milan liczy, że doświadczenie marokańskiego zawodnika znacząco podniesie jakość w ekipie Rossonerich.

Mazraoui reprezentuje barwy drużyny Czerwonych Diabłów od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Old Trafford z Bayernu Monachium za około 15 milionów euro. 51-krotny reprezentant Maroka może występować nie tylko na prawej stronie defensywy, ale również jako stoper lub lewy obrońca. W minionym sezonie rozegrał 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Według serwisu „Transfermarkt” wychowanek Ajaksu Amsterdam jest aktualnie wyceniany na mniej więcej 18 milionów euro.

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