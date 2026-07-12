Brahim Diaz łączony z tureckim gigantem. Nawiązano kontakt

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Brahim Diaz

Galatasaray Stambuł zainteresowane Brahimem Diazem

Brahim Diaz od kilku miesięcy jest łączony z możliwym odejściem z Realu Madryt. W ostatnich tygodniach media informowały, że zainteresowanie 26-letnim skrzydłowym wykazują między innymi Juventus, Inter Mediolan, Aston Villa, Tottenham Hotspur, Arsenal oraz Manchester City. Marokańczyk pozostaje jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym, dlatego nie brakuje kolejnych klubów chcących wykorzystać ewentualną okazję do jego sprowadzenia. Do walki o podpis ofensywnego piłkarza dołączył teraz również turecki gigant.

Jak poinformował Yagiz Sabuncuoglu, Galatasaray Stambuł nawiązało kontakt zarówno z Realem Madryt, jak i przedstawicielami Brahima Diaza, aby sprawdzić, czy przeprowadzenie takiego transferu jest możliwe. Odpowiedź miała być jednak jednoznaczna. Mierzący 170 centymetrów zawodnik nie zamierza opuszczać Estadio Santiago Bernabeu i chce kontynuować karierę w barwach zespołu Los Blancos. Ponadto trener Jose Mourinho widzi w reprezentancie Maroka ważny element swojej kadry na nadchodzący sezon.

Diaz, który sprawdzi się również w roli ofensywnego pomocnika, trafił do Realu Madryt w styczniu 2019 roku z Manchesteru City za około 17 milionów euro. W swoim piłkarskim CV ma także występy w Milanie, gdzie przebywał na wypożyczeniu w latach 2020-2023, oraz w rodzimej Maladze. W minionej kampanii wszechstronny piłkarz rozegrał 42 spotkania, zdobył dwie bramki i zanotował dziewięć asyst. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi obecnie mniej więcej 35 milionów euro.

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