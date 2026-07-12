Coventry City pobiło swój rekord zakupowy. Pękło 20 milionów euro

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Frank Lampard

Oficjalnie: Loum Tchaouna przeszedł do Coventry City

Coventry City poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Louma Tchaouny z Burnley. 22-letni skrzydłowy pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku. To jedno z najgłośniejszych wzmocnień beniaminka Premier League przed nowym sezonem. Władze angielskiego klubu liczą, że młody Francuz znacząco zwiększy siłę ofensywną zespołu prowadzonego przez Franka Lamparda oraz pomoże drużynie w walce o utrzymanie w angielskiej elicie.

Według medialnych doniesień kwota transakcji wyniosła blisko 23,5 miliona euro. Tym samym Coventry City zdecydowanie pobiło swój rekord transferowy. Dotychczas najdroższym piłkarzem w historii klubu był Haji Wright, za którego zapłacono około 11 milionów euro. Tchaouna kosztował ponad dwukrotnie więcej, co pokazuje, jak duże nadzieje wiązane są z jego przyjściem. Włodarze z Ricoh Areny wierzą, że inwestycja szybko się zwróci dzięki jego rozwojowi i występom na boiskach Premier League.

Młodzieżowy reprezentant Francji występował w Burnley od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Turf Moor z Lazio Rzym za około 13 milionów euro. W minionej kampanii prawy napastnik rozegrał 32 spotkania, zdobył trzy bramki oraz zanotował jedną asystę. Teraz stanie przed kolejnym wyzwaniem w swojej karierze i będzie miał okazję poprawić swój dorobek w barwach Coventry City, walcząc o mocną pozycję w składzie ekipy Franka Lamparda.