Reprezentant Hiszpanii zaoferował się Realowi Madryt. Zapadła decyzja

Aymeric Laporte zaoferował swoje usługi Realowi Madryt. Gigant z Santiago Bernabeu nie jest jednak zainteresowany jego sprowadzeniem - podaje serwis Fichajes.net.

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Aymeric Laporte chce przejść do Realu Madryt

Real Madryt podczas trwającego letniego okna transferowego sprowadził już jednego środkowego obrońcę – Ibrahimę Konate. Nowy szkoleniowiec ekipy Królewskich – Jose Mourinho – nie zamierza jednak kończyć wzmacniania defensywy. Portugalski trener uważa, że pozycja stopera wciąż wymaga większej rywalizacji i odpowiedniego zabezpieczenia na wymagający sezon. W związku z tym władze madryckiego klubu nieustannie analizują kolejne możliwości na rynku transferowym, choć priorytetem pozostaje pozyskanie zawodnika o najwyższej jakości.

Jak poinformował serwis „Fichajes.net”, swoją kandydaturę Realowi Madryt zaproponował Aymeric Laporte. Według hiszpańskiego portalu przedstawiciele 32-letniego defensora skontaktowali się z władzami wicemistrzów La Ligi, oferując usługi swojego klienta. Wszystko wskazuje jednak na to, że do takiego transferu ostatecznie nie dojdzie. Mourinho preferuje bowiem innych kandydatów do wzmocnienia środka obrony, takich jak Alessandro Bastoni czy Ruben Dias. Z tego powodu 52-krotny reprezentant Hiszpanii raczej nie trafi na Estadio Santiago Bernabeu.

Aymeric Laporte obecnie reprezentuje barwy Athletiku Bilbao, do którego przeszedł we wrześniu 2025 roku za około 10 milionów euro z Al-Nassr. Warto dodać, iż rutynowany piłkarz wcześniej występował już w baskijskim klubie w latach 2010-2018, dlatego jest to jego drugi etap kariery na Estadio San Mames. Weteran w swoim piłkarskim CV ma również grę dla Manchesteru City. Urodzony we Francji stoper w minionym sezonie rozegrał 30 spotkań i zanotował dwie asysty.

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