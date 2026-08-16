Cracovia – Raków Częstochowa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (16.08.2026)

Cracovia podejmie Raków Częstochowa w ramach 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 16 sierpnia, o godzinie 17:30. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

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fot. Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Ajdin Hasić

Cracovia – Raków: gdzie oglądać?

Cracovia zmierzy się z Rakowem Częstochowa w 4. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny czekają na premierowy triumf w ligowych rozgrywkach. Pasy mają na koncie dwa punkty, ale nie zdołali jeszcze trafić do siatki rywali.

Dwóch porażek ligowych doznali już piłkarze Dawida Kroczka. Jednak Medaliki walczą w europejskich pucharach. Raków awansował do 4. rundy el. Ligi Konferencji, gdzie zmierzy się z Hajdukiem Split.

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Cracovia – Raków: transmisja w TV

Spotkanie Cracovii z Rakowem Częstochowa będzie można śledzić na żywo w telewizji. Mecz będzie dostępny na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Premium. Starcie przy ul. Kałuży skomentują Żelisław Żyżyński oraz Marcin Baszczyński.

Cracovia – Raków: stream online

Mecz Cracovia – Raków Częstochowa będzie także dostępne w internecie. Spotkanie będzie transmitowane w serwisie streamingowym CANAL+ online.

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Cracovia – Raków: sonda

Kto wygra mecz? Cracovia

Będzie remis

Raków Częstochowa Cracovia

Będzie remis

Raków Częstochowa 0 Votes

Cracovia – Raków: kursy bukmacherskie

Cracovia Rakow Czestochowa 2.77 3.20 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 sierpnia 2026 08:40

Kiedy odbędzie się spotkanie Cracovia – Raków Częstochowa? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 16 sierpnia, o godzinie 17:30. Gdzie oglądać mecz Cracovia – Raków Częstochowa? Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.

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