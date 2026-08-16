Wielki nieobecny w Manchesterze City. Zapowiedź transferu do Barcelony?

Manchester City mierzy się w niedzielę z Arsenalem w meczu o Tarczę Wspólnoty. Rodri nie udał się na to spotkanie z drużyną. W kuluarach trwają rozmowy na temat jego transferu do Barcelony.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri nie udał się z drużyną na mecz o Tarczę Wspólnoty

Manchester City rozpoczyna sezon już w tę niedzielę – zmierzy się bowiem z Arsenalem w meczu o Tarczę Wspólnoty. Wiadome było, że na boisku zabraknie Rodriego, który po mundialu przeszedł operację pleców. Z doniesień brytyjskich mediów wynika, że Hiszpan nie zdecydował się nawet na wspólną podróż z drużyną, by wspierać swoich kolegów podczas tej rywalizacji. W zeszłym sezonie starał się być obecny, nawet gdy nie mógł grać.

Jego zachowanie może sugerować, że transfer do Barcelony jest coraz bliższy finalizacji. W kuluarach toczą się rozmowy, które do tej pory nie przyniosły przełomu. Między klubami brakuje porozumienia w kwestii kwoty transferu.

Sam Rodri jest zdecydowany, aby przenieść się do Katalonii i grać na Camp Nou. Z władzami Barcelony pozostaje w stałym kontakcie. W pewnym momencie był bliski transferu do Realu Madryt, ale ostatecznie odmówił, by skorzystać z oferty Blaugrany.

🚨❌ Rodri did not travel with Manchester City squad for Community Shield, @Jack_Gaughan reports.



The negotiations with Barcelona remain well underway to get it done soon. 🔵🔴🔛 pic.twitter.com/XPGcabJ7q0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026

Manchester City mierzy się z Arsenalem o godzinie 16:00. W środku pola Enzo Maresca postawił na duet Elliot Anderson – Mateo Kovacić. Obywatele ściągnęli tego pierwszego w momencie, gdy nie było jeszcze tematu odejścia Rodriego.