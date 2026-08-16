Wielki nieobecny w Manchesterze City. Zapowiedź transferu do Barcelony?

Rodri nie udał się z drużyną na mecz o Tarczę Wspólnoty
Manchester City rozpoczyna sezon już w tę niedzielę – zmierzy się bowiem z Arsenalem w meczu o Tarczę Wspólnoty. Wiadome było, że na boisku zabraknie Rodriego, który po mundialu przeszedł operację pleców. Z doniesień brytyjskich mediów wynika, że Hiszpan nie zdecydował się nawet na wspólną podróż z drużyną, by wspierać swoich kolegów podczas tej rywalizacji. W zeszłym sezonie starał się być obecny, nawet gdy nie mógł grać.
Jego zachowanie może sugerować, że transfer do Barcelony jest coraz bliższy finalizacji. W kuluarach toczą się rozmowy, które do tej pory nie przyniosły przełomu. Między klubami brakuje porozumienia w kwestii kwoty transferu.
Sam Rodri jest zdecydowany, aby przenieść się do Katalonii i grać na Camp Nou. Z władzami Barcelony pozostaje w stałym kontakcie. W pewnym momencie był bliski transferu do Realu Madryt, ale ostatecznie odmówił, by skorzystać z oferty Blaugrany.
Manchester City mierzy się z Arsenalem o godzinie 16:00. W środku pola Enzo Maresca postawił na duet Elliot Anderson – Mateo Kovacić. Obywatele ściągnęli tego pierwszego w momencie, gdy nie było jeszcze tematu odejścia Rodriego.