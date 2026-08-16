Wielki nieobecny w Manchesterze City. Zapowiedź transferu do Barcelony?

15:59, 16. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Jack Gaughan I Fabrizio Romano

Manchester City mierzy się w niedzielę z Arsenalem w meczu o Tarczę Wspólnoty. Rodri nie udał się na to spotkanie z drużyną. W kuluarach trwają rozmowy na temat jego transferu do Barcelony.

Rodri
Obserwuj nas w
fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri nie udał się z drużyną na mecz o Tarczę Wspólnoty

Manchester City rozpoczyna sezon już w tę niedzielę – zmierzy się bowiem z Arsenalem w meczu o Tarczę Wspólnoty. Wiadome było, że na boisku zabraknie Rodriego, który po mundialu przeszedł operację pleców. Z doniesień brytyjskich mediów wynika, że Hiszpan nie zdecydował się nawet na wspólną podróż z drużyną, by wspierać swoich kolegów podczas tej rywalizacji. W zeszłym sezonie starał się być obecny, nawet gdy nie mógł grać.

Jego zachowanie może sugerować, że transfer do Barcelony jest coraz bliższy finalizacji. W kuluarach toczą się rozmowy, które do tej pory nie przyniosły przełomu. Między klubami brakuje porozumienia w kwestii kwoty transferu.

Sam Rodri jest zdecydowany, aby przenieść się do Katalonii i grać na Camp Nou. Z władzami Barcelony pozostaje w stałym kontakcie. W pewnym momencie był bliski transferu do Realu Madryt, ale ostatecznie odmówił, by skorzystać z oferty Blaugrany.

Manchester City mierzy się z Arsenalem o godzinie 16:00. W środku pola Enzo Maresca postawił na duet Elliot Anderson – Mateo Kovacić. Obywatele ściągnęli tego pierwszego w momencie, gdy nie było jeszcze tematu odejścia Rodriego.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości