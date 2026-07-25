AS Roma interesuje się byłym piłkarzem Manchesteru City

marco iacobucci / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Oscar Bobb przyciągnął uwagę Romy

AS Roma nie jest szczególnie aktywna podczas trwającego letniego okna transferowego. Do tej pory rzymski klub jedynie definitywnie wykupił Donyella Malena oraz Daniele Ghilardiego, którzy wcześniej występowali we włoskim zespole na zasadzie wypożyczenia. Trener ekipy Giallorossich – Gian Piero Gasperini – liczy jednak na kolejne wzmocnienia przed startem nowego sezonu.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Stadio Olimpico jest Oscar Bobb. Według doniesień AS Roma skontaktowała się już z Fulham, składając zapytanie dotyczące 23-letniego skrzydłowego. Dla reprezentanta Norwegii transfer do stolicy Włoch mógłby być doskonałą okazją do spróbowania swoich sił na boiskach Serie A.

Oscar Bobb reprezentuje barwy londyńskiej drużyny od stycznia 2026 roku, kiedy przeniósł się na Craven Cottage z Manchesteru City za ponad 30 milionów euro. Dotychczas jego pobyt w zespole The Whites nie układa się najlepiej – rozegrał 16 spotkań, nie zdobył żadnej bramki i nie zanotował asysty. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa atakującego wynosi 28 milionów euro.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie