Endrick odejdzie z Realu Madryt? To prawdopodobny scenariusz

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Real Madryt rozważy oferty za Endricka

Endrick drugą część poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Olympique’u Lyon, gdzie prezentował bardzo dobrą formę. Po udanych miesiącach we Francji wrócił do Realu Madryt z nadzieją na regularne występy. Wydawało się, że 20-letni napastnik odegra ważną rolę w zespole Królewskich w kampanii 2026/2027, jednak jego sytuacja niespodziewanie się skomplikowała.

Powodem jest bardzo prawdopodobne przejście Yana Diomande do Realu Madryt. Iworyjczyk występuje głównie na prawym skrzydle, czyli na pozycji, na której Endrick miał otrzymywać najwięcej minut u Jose Mourinho. Jak informuje stacja „ESPN”, Brazylijczyk może ostatecznie opuścić Santiago Bernabeu z powodu planowanego przyjścia utalentowanego afrykańskiego atakującego. Na razie nie wiadomo, czy w grę wchodzi kolejne wypożyczenie, czy transfer definitywny.

Dotychczasowy pobyt Endricka w stolicy Hiszpanii nie należał do najłatwiejszych. Młody snajper najczęściej pełnił rolę rezerwowego i miał ograniczone możliwości pokazania swoich umiejętności. Real Madryt zapłacił za niego około 50 milionów euro, sprowadzając go w 2024 roku z Palmeiras. Mimo to 21-krotny reprezentant Brazylii nadal uchodzi za jeden z największych talentów swojego pokolenia.

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