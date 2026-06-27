DR Konga – Uzbekistana: gdzie oglądać?
Przed DR Konga ostatnia szansa na zachowanie nadziei na awans do fazy pucharowej mistrzostw świata 2026. Afrykańska reprezentacja ma na koncie zaledwie jedno oczko i tylko zwycięstwo nad najbliższym rywalem – Uzbekistanem – pozwoli jej realnie myśleć o wyjściu z grupy z trzeciego miejsca. Z kolei Azjaci pozostają bez zdobyczy punktowej, więc są już o krok od pożegnania z turniejem. Początek tej rywalizacji w nadchodzącą niedzielę, 28 czerwca o godzinie 01:30. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć jutrzejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania DR Konga – Uzbekistan.
DR Konga – Uzbekistan: transmisja w TV
Potyczka w ramach 3. serii gier tegorocznego mundialu będzie transmitowana na kanale telewizyjnym TVP Sport. Zawody skomentują Dominik Pasternak oraz Grzegorz Goncerz.
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DR Konga – Uzbekistan: stream online
Interesujące starcie między Demokratyczną Republiką Konga a Uzbekistanem obejrzysz również w internecie. Pojedynek będzie dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
DR Konga – Uzbekistan: kursy bukmacherskie
DR Konga – Uzbekistan: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport.
Początek tego starcia już w niedzielę (28 czerwca) o godzinie 01:30.
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