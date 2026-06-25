Curacao – WKS: typy i kursy. Debiutant znów chce zaskoczyć świat

Curacao - Wybrzeże Kości Słoniowej to mecz trzeciej serii gier grupy E mistrzostw świata 2026. Spotkanie zaplanowano na czwartek (25 czerwca) o godz. 22:00. Reprezentacja z Karaibów jest jednym z największych pozytywnych zaskoczeń tego turnieju.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande

Curacao WKS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2026 11:04

Curacao – WKS: typy bukmacherskie

Curacao zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej w meczu 3. kolejki grupy E mistrzostw świata 2026 rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja z Karaibów kilka dni temu sprawiła sporą sensację, wywalczając historyczny punkt w starciu z Ekwadorem. Zespół prowadzony przez Dicka Advocaata szybko otrząsnął się po wysokiej porażce z Niemcami i ponownie chce zaskoczyć piłkarski świat.

Iworyjczycy mają na swoim koncie trzy punkty i są o krok od awansu do fazy pucharowej. Z Niemcami prowadzili aż do 68. minuty, jednak dwa trafienia Deniza Undava odmieniły losy spotkania. Curacao w trakcie tego mundialu pokazało, że potrafi być niewygodnym rywalem, ale Wybrzeże Kości Słoniowej dysponuje większą jakością w ofensywie. Mój typ: liczba goli – powyżej 2.5.

Paweł STS 2.25 Liczba goli – powyżej 3.5 Zagraj w STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Curacao – WKS: ostatnie wyniki

Debiutanci z niewielkiego karaibskiego kraju bezbramkowo zremisowali z Ekwadorem, sprawiając sporą niespodziankę. Wcześniej boleśnie odczuli różnicę klas w starciu z Niemcami, przegrywając aż (1:7). W ramach przygotowań do mundialu zespół Advocaata pokonał Arubę (4:0), przegrał ze Szkocją (1:4) oraz uległ Australii (1:5).

Wybrzeże Kości Słoniowej rozpoczęło turniej od zwycięstwa nad Ekwadorem (1:0) po bramce Amada Diallo. W drugim meczu Iworyjczycy musieli jednak uznać wyższość Niemców, przegrywając (1:2), choć to oni pierwsi objęli prowadzenie po trafieniu Francka Kessiego. Przed mundialem afrykańska drużyna prezentowała się bardzo solidnie. Pokonała rezerwy Philadelphię Union (2:0), wygrała z Francją (2:1), a także ograła Szkocję (1:0).

Curacao – WKS: historia

Dotąd obie reprezentacje nie miały okazji, by się skonfrontować na żadnym wielkim turnieju, czy też w meczu towarzyskim.

Curacao – WKS: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem meczu jest Wybrzeże Kości Słoniowej. W ofercie bukmachera STS kurs na triumf WKS wynosi około 1.15. Z kolei zwycięstwo Curacao zostało wycenione na poziomie 19.00, a remis 8.40.

Curacao WKS 19.0 8.50 1.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2026 11:04

Curacao – WKS: przewidywane składy

Curacao: Room – Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville – Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Locadia

Wybrzeże Kości Słoniowej: Y. Fofana – Doue, Kossounou, Agbadou, Konan – Sangare, Kessie, Oulai – Diallo, Bonny, Diomande

Curacao – WKS: sonda

Kto wygra mecz? Curacao

Będzie remis

Wybrzeże Kości Słoniowej Curacao

Będzie remis

Wybrzeże Kości Słoniowej 0 Votes

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Curacao – WKS: transmisja meczu

Mecz Curacao – Wybrzeże Kości Słoniowej w ramach trzeciej kolejki grupy E mistrzostw świata rozpocznie się w czwartek (25 czerwca) o godzinie 22:00. Spotkanie będzie dostępne na antenie TVP Sport, na portalu sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.