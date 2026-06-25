Curacao – WKS: typy i kursy. Debiutant znów chce zaskoczyć świat

Curacao – WKS: typy bukmacherskie
Curacao zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej w meczu 3. kolejki grupy E mistrzostw świata 2026 rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja z Karaibów kilka dni temu sprawiła sporą sensację, wywalczając historyczny punkt w starciu z Ekwadorem. Zespół prowadzony przez Dicka Advocaata szybko otrząsnął się po wysokiej porażce z Niemcami i ponownie chce zaskoczyć piłkarski świat.
Iworyjczycy mają na swoim koncie trzy punkty i są o krok od awansu do fazy pucharowej. Z Niemcami prowadzili aż do 68. minuty, jednak dwa trafienia Deniza Undava odmieniły losy spotkania. Curacao w trakcie tego mundialu pokazało, że potrafi być niewygodnym rywalem, ale Wybrzeże Kości Słoniowej dysponuje większą jakością w ofensywie. Mój typ: liczba goli – powyżej 2.5.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Curacao – WKS: ostatnie wyniki
Debiutanci z niewielkiego karaibskiego kraju bezbramkowo zremisowali z Ekwadorem, sprawiając sporą niespodziankę. Wcześniej boleśnie odczuli różnicę klas w starciu z Niemcami, przegrywając aż (1:7). W ramach przygotowań do mundialu zespół Advocaata pokonał Arubę (4:0), przegrał ze Szkocją (1:4) oraz uległ Australii (1:5).
Wybrzeże Kości Słoniowej rozpoczęło turniej od zwycięstwa nad Ekwadorem (1:0) po bramce Amada Diallo. W drugim meczu Iworyjczycy musieli jednak uznać wyższość Niemców, przegrywając (1:2), choć to oni pierwsi objęli prowadzenie po trafieniu Francka Kessiego. Przed mundialem afrykańska drużyna prezentowała się bardzo solidnie. Pokonała rezerwy Philadelphię Union (2:0), wygrała z Francją (2:1), a także ograła Szkocję (1:0).
Curacao – WKS: historia
Dotąd obie reprezentacje nie miały okazji, by się skonfrontować na żadnym wielkim turnieju, czy też w meczu towarzyskim.
Curacao – WKS: kursy bukmacherskie
Zdecydowanym faworytem meczu jest Wybrzeże Kości Słoniowej. W ofercie bukmachera STS kurs na triumf WKS wynosi około 1.15. Z kolei zwycięstwo Curacao zostało wycenione na poziomie 19.00, a remis 8.40.
Curacao – WKS: przewidywane składy
Curacao: Room – Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville – Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna – Locadia
Wybrzeże Kości Słoniowej: Y. Fofana – Doue, Kossounou, Agbadou, Konan – Sangare, Kessie, Oulai – Diallo, Bonny, Diomande
Curacao – WKS: sonda
Kto wygra mecz?
- Curacao
- Będzie remis
- Wybrzeże Kości Słoniowej
0 Votes
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Curacao – WKS: transmisja meczu
Mecz Curacao – Wybrzeże Kości Słoniowej w ramach trzeciej kolejki grupy E mistrzostw świata rozpocznie się w czwartek (25 czerwca) o godzinie 22:00. Spotkanie będzie dostępne na antenie TVP Sport, na portalu sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.