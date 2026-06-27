Chorwacja – Ghana: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (27.06.2026)

Chorwacja - Ghana: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na sobotę 27 czerwca.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Chorwacja – Ghana: gdzie oglądać?

Rywalizacja w trzeciej kolejce grupy L mistrzostw świata 2026 zakończy się 27 czerwca w godzinach nocnych. To właśnie wtedy odbędzie się mecz Chorwacja – Ghana. Z bardziej komfortowej pozycji do spotkania przystąpią Ghańczycy, którym wystarcza remis z Chorwacją. Ta z kolei ma apetyt na bezpośredni awans do fazy pucharowej. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź meczu Chorwacja – Ghana

Chorwacja – Ghana: transmisja w TV

Spotkanie Chorwacja – Ghana obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1. Mecz skomentują Szymon Borczuch i Dawid Sut.

Chorwacja – Ghana: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Chorwacją a Ghaną będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

Chorwacja – Ghana: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Chorwacji

Remis

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Remis

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Chorwacja – Ghana: kursy bukmacherskie

Chorwacja Ghana Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 czerwca 2026 18:04

Gdzie oglądać mecz Chorwacja – Ghana? Spotkanie Chorwacja – Ghana będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP1, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Chorwacja – Ghana? Mecz odbędzie się już w sobotę (27 czerwca) o godzinie 23:00.

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