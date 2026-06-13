Brazylia – Maroko: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.06.2026)

Brazylia zmierzy się z Marokiem w ramach mistrzostw świata 2026. Mecz grupy C rozpocznie się w nocy z soboty na niedzielę o północy czasu polskiego. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Brazylia – Maroko: gdzie oglądać?

Brazylia rozpocznie rywalizację na mistrzostwach świata 2026 od wymagającego starcia z Marokiem. Spotkanie otwierające zmagania w grupie C zostanie rozegrane na MetLife Stadium w East Rutherford. Canarinhos” to pięciokrotni mistrzowie świata, jednak na kolejny tytuł czekają już od 2002 roku. Pod wodzą Carlo Ancelottiego Brazylia ponownie celuje w złoto. Liderem ofensywy pozostaje Vinicius Junior, a w kadrze znalazło się także miejsce dla Neymara, który wraca na wielką imprezę po problemach zdrowotnych.

Maroko przystępuje do turnieju z równie dużymi ambicjami. Drużyna prowadzona przez Mohameda Ouahbiego chce potwierdzić swoją rosnącą pozycję w światowej piłce i ponownie zaistnieć po historycznym czwartym miejscu na mundialu w Katarze. Kluczową postacią zespołu jest Brahim Díaz z Realu Madryt, wokół którego budowana jest ofensywna siła Lwów Atlasu.

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Brazylia – Maroko: transmisja w TV

Mecz Brazylia – Maroko będzie transmitowany w telewizji na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Spotkanie skomentuje duet Mateusz Borek – Grzegorz Mielcarski. Początek starcia o godzinie 0:00 czasu polskiego.

Brazylia – Maroko: stream online

Rywalizację pomiędzy Brazylią a Marokiem będzie można również śledzić w internecie. Mecz będzie dostępny na portalu sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport.

Brazylia – Maroko: sonda

Kto wygra mecz? Brazylia

Będzie remis

Maroko Brazylia

Będzie remis

Maroko 0 Votes

Brazylia – Maroko: kursy bukmacherskie

W ocenie bukmacherów zdecydowanym faworytem tego spotkania pozostaje Brazylia. Kurs na zwycięstwo Canarinhos w STS wynosi około 1.67. Wygrana Maroka została wyceniona na około 5.50, natomiast kurs na remis wynosi 3.80.

Brazylia Maroko 1.72 3.70 5.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 czerwca 2026 18:59

Kiedy odbędzie się mecz Brazylia – Maroko? Spotkanie zostanie rozegrane w nocy z soboty na niedzielę o północy czasu polskiego. Gdzie obejrzeć spotkanie Brazylia – Maroko? Mecz będzie transmitowany w telewizji na antenach TVP 2 i TVP Sport. W internecie starcie będzie dostępne na portalu sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.

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