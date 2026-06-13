Brazylia – Maroko: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.06.2026)

Brazylia – Maroko: gdzie oglądać?
Brazylia rozpocznie rywalizację na mistrzostwach świata 2026 od wymagającego starcia z Marokiem. Spotkanie otwierające zmagania w grupie C zostanie rozegrane na MetLife Stadium w East Rutherford. Canarinhos” to pięciokrotni mistrzowie świata, jednak na kolejny tytuł czekają już od 2002 roku. Pod wodzą Carlo Ancelottiego Brazylia ponownie celuje w złoto. Liderem ofensywy pozostaje Vinicius Junior, a w kadrze znalazło się także miejsce dla Neymara, który wraca na wielką imprezę po problemach zdrowotnych.
Maroko przystępuje do turnieju z równie dużymi ambicjami. Drużyna prowadzona przez Mohameda Ouahbiego chce potwierdzić swoją rosnącą pozycję w światowej piłce i ponownie zaistnieć po historycznym czwartym miejscu na mundialu w Katarze. Kluczową postacią zespołu jest Brahim Díaz z Realu Madryt, wokół którego budowana jest ofensywna siła Lwów Atlasu.
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Brazylia – Maroko: transmisja w TV
Mecz Brazylia – Maroko będzie transmitowany w telewizji na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Spotkanie skomentuje duet Mateusz Borek – Grzegorz Mielcarski. Początek starcia o godzinie 0:00 czasu polskiego.
Brazylia – Maroko: stream online
Rywalizację pomiędzy Brazylią a Marokiem będzie można również śledzić w internecie. Mecz będzie dostępny na portalu sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport.
Brazylia – Maroko: sonda
Kto wygra mecz?
- Brazylia
- Będzie remis
- Maroko
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Brazylia – Maroko: kursy bukmacherskie
W ocenie bukmacherów zdecydowanym faworytem tego spotkania pozostaje Brazylia. Kurs na zwycięstwo Canarinhos w STS wynosi około 1.67. Wygrana Maroka została wyceniona na około 5.50, natomiast kurs na remis wynosi 3.80.
Spotkanie zostanie rozegrane w nocy z soboty na niedzielę o północy czasu polskiego.
Mecz będzie transmitowany w telewizji na antenach TVP 2 i TVP Sport. W internecie starcie będzie dostępne na portalu sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.
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