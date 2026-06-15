Belgia – Egipt: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (15.06.2026)

Belgia – Egipt: gdzie oglądać?
Belgia w meczu 1. kolejki grupy G mistrzostw świata 2026 zmierzy się z Egiptem. Spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek (15 czerwca) o godzinie 21:00. Cztery lata temu w Katarze Czerwone Diabły nie sprostały oczekiwaniom i odpadły już w fazie grupowej. Podczas mundialu w Rosji Belgowie zajęli 3. miejsce.
Egipt z kolei opiera swoje nadzieje przede wszystkim na Mohamedzie Salahu. Skrzydłowy po sezonie opuścił Liverpool i obecnie ma na stole wiele atrakcyjnych finansowo ofert. Co ciekawe, dla Faraonów będzie to dopiero czwarty występ w historii mistrzostw świata. Przeczytaj tutaj naszą pełną zapowiedź meczu.
Belgia – Egipt: transmisja w TV
Spotkanie pomiędzy Belgią a Egiptem będzie transmitowane w telewizji na antenach TVP 2 i TVP Sport. Rywalizację skomentują Maciej Iwański oraz Radosław Gilewicz.
Belgia – Egipt: stream online
Mecz Belgia – Egipt w ramach grupy G na mistrzostwach świata będzie także dostępny w serwisie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00.
Belgia – Egipt: sonda
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Belgia – Egipt: kursy bukmacherskie
Rywalizacja rozpocznie się w poniedziałek (15 czerwca) o godzinie 21:00.
Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 2, TVP Sport oraz na portalu sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP.
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