Belgia – Egipt: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (15.06.2026)

Belgia spotka się z Egiptem w Seattle w grupie G na mundialu. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (15 czerwca) o godz. 21:00. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i online.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Belgia – Egipt: gdzie oglądać?

Belgia w meczu 1. kolejki grupy G mistrzostw świata 2026 zmierzy się z Egiptem. Spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek (15 czerwca) o godzinie 21:00. Cztery lata temu w Katarze Czerwone Diabły nie sprostały oczekiwaniom i odpadły już w fazie grupowej. Podczas mundialu w Rosji Belgowie zajęli 3. miejsce.

Egipt z kolei opiera swoje nadzieje przede wszystkim na Mohamedzie Salahu. Skrzydłowy po sezonie opuścił Liverpool i obecnie ma na stole wiele atrakcyjnych finansowo ofert. Co ciekawe, dla Faraonów będzie to dopiero czwarty występ w historii mistrzostw świata. Przeczytaj tutaj naszą pełną zapowiedź meczu.

Belgia – Egipt: transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Belgią a Egiptem będzie transmitowane w telewizji na antenach TVP 2 i TVP Sport. Rywalizację skomentują Maciej Iwański oraz Radosław Gilewicz.

Belgia – Egipt: stream online

Mecz Belgia – Egipt w ramach grupy G na mistrzostwach świata będzie także dostępny w serwisie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00.

Belgia – Egipt: sonda

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Belgia – Egipt: kursy bukmacherskie

Belgia Egipt 1.58 4.15 5.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 czerwca 2026 20:02

Kiedy odbędzie się spotkanie Belgia – Egipt? Rywalizacja rozpocznie się w poniedziałek (15 czerwca) o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć mecz Belgia – Egipt? Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 2, TVP Sport oraz na portalu sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP.

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