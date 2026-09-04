Porto – Moreirense: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (04.09.2026)

FC Porto idzie jak burza w nowym sezonie ligi portugalskiej. W piątek, 4 września 2026 roku zmierzą się z Moreirense w 5. kolejce. Sprawdź, gdzie oglądać mecz z udziałem Jakuba Kiwiora i Jana Bednarka.

Brazil Photo Press/ Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Porto – Moreirense: gdzie oglądać?

FC Porto w czterech poprzednich meczach ligowych odniosło komplet zwycięstw, więc zajmuje 1. miejsce w tabeli ligowej z kompletem punktów. Podopieczni Francesco Farioliego za każdym razem zachowywali czyste konto, strzelając łącznie dziewięć bramek. W starciu z Moreirense będą zdecydowanym faworytem. Wskazuje na to nie tylko forma obu drużyn, ale także poprzednie bezpośrednie spotkania.

Moreirense ma na swoim koncie o jeden mecz mniej niż Porto. Ich dorobek to zwycięstwo, remis i porażka. Uzbierali do tej pory cztery punkty, co daje im 11. miejsce w tabeli. Ostatni raz byli w stanie uzyskać korzystny wynik ze Smokami w 2021 roku, remisując (1:1).

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Porto – Moreirense: transmisja TV

Mecz Porto – Moreirense zaplanowano na piątek, 4 września 2026 roku. Początek spotkanie na Estadio do Dragao o godzinie 21:15. Transmisja w telewizji na kanale Eleven Sports 2.

Porto – Moreirense: transmisja online

Liga portugalska w sezonie 2026/2027 jest dostępna w stacji Eleven Sports, a co za tym idzie również w internecie. Mecz Porto – Moreirense można oglądać na stronie elevensports.pl po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Transmisja za darmo będzie dostępna w STS TV. Należy założyć konto w STS z kodem GOAL. Następnie postawić pierwszy dowolny zakład za min. 2 zł. Dostęp do transmisji znajdziesz w zakładce „zakłady live”.

Gdzie oglądać mecz Porto – Moreirense? Transmisja meczu Porto – Moreirense będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 2 oraz w internecie w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Porto – Moreirense? Mecz Porto – Moreirense odbędzie się w piątek, 4 września 2026 roku. Początek spotkanie o godzinie 21:15.

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