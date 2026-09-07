Świątek – Zheng: gdzie oglądać? Mecz Świątek dzisiaj transmisja na żywo (07.09.2026)

Iga Świątek zagra z Quinwen Zheng w 1/8 finału US Open. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 7 września 2026 roku o godzinie 17:30. Sprawdź, gdzie oglądać mecz na żywo.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

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Iga Świątek – Qinwen Zheng: gdzie oglądać na żywo?

Iga Świątek jest już o jeden krok od najlepszej ósemki tegorocznego US Open. Polka w meczu 1/8 finału zmierzy się z Qinwen Zheng. Rywalizacja zapowiada się wyjątkowo interesująco, ponieważ po drugiej stronie siatki stanie zawodniczka, która doskonale zna smak wielkich zwycięstw.

Świątek dotychczas prezentuje się w Nowym Jorku bardzo dobrze i nie straciła jeszcze seta. W poprzedniej rundzie Polka pokonała Marie Bouzkovą, a teraz czeka ją znacznie bardziej wymagające zadanie. Zheng w poprzednim spotkaniu dokonała dużej rzeczy, odwracając losy rywalizacji z Madison Keys. Chinka w decydującym secie przegrywała już 0:5, a mimo tego zdołała wygrać 7:5.

Dla kibiców Biało-czerwonych dodatkowym smaczkiem będzie fakt, że Zheng ma już na koncie zwycięstwo nad Świątek w niezwykle ważnym spotkaniu. Chinka pokonała Polkę w półfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Teraz obie tenisistki spotkają się ponownie, a stawką będzie miejsce w ćwierćfinale US Open.

Iga Świątek – Qinwen Zheng: transmisja na żywo za darmo

Mecz Iga Świątek – Qinwen Zheng nie będzie dostępny w ogólnodostępnej, bezpłatnej telewizji. Spotkanie będzie można natomiast oglądać w ramach transmisji oferowanych przez Eurosport.

Alternatywą dla kibiców może być natomiast STS TV. Po spełnieniu warunków wymaganych przez operatora transmisja wybranych wydarzeń sportowych jest dostępna w sekcji „zakłady live”. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany. Spotkanie znajdziesz w sekcji „zakłady live”.

Iga Świątek – Qinwen Zheng: transmisja w tv

Spotkanie Igi Świątek z Qinwen Zheng zostanie pokazane na żywo na antenie Eurosportu 1. Początek transmisji zaplanowano na godzinę 17:30 czasu polskiego. To bardzo dobra wiadomość dla polskich kibiców.

Mecz otworzy poniedziałkową rywalizację na głównym korcie US Open, czyli Arthur Ashe Stadium. Dzięki temu nie trzeba będzie czekać do późnego wieczora na występ najlepszej obecnie polskiej tenisistki.

Iga Świątek – Qinwen Zheng: transmisja online

Mecz 1/8 finału US Open będzie można również obejrzeć przez internet. Transmisję online zapewnią HBO Max oraz Player. To oznacza, że spotkanie Świątek z Zheng będzie dostępne na różnych urządzeniach, między innymi komputerach, smartfonach, tabletach oraz kompatybilnych telewizorach.

Gdzie oglądać mecz Iga Świątek – Qinwen Zheng? Rywalizację Igi Świątek z Qinwen Zheng w 1/8 finału US Open można oglądać w telewizji na antenie Eurosport 1, a także online za pośrednictwem HBO Max i Playera. Kiedy odbędzie spotkanie Iga Świątek – Qinwen Zheng? Mecz Iga Świątek – Qinwen Zheng zostanie rozegrany w poniedziałek, 7 września 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na 17:30 czasu polskiego. Będzie to pierwsze spotkanie dnia na Arthur Ashe Stadium.

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