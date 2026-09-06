Valencia - FC Barcelona to mecz w ramach czwartej kolejki La Liga. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 6 września 2026 roku o godzinie 16:15. Sprawdź, gdzie transmisja.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Valencia – FC Barcelona: gdzie oglądać na żywo?

Valencia i FC Barcelona staną naprzeciw siebie w jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań czwartej kolejki La Liga. Dla gospodarzy będzie to okazja, aby zatrzymać rozpędzonego mistrza Hiszpanii, który bardzo dobrze rozpoczął nowy sezon.

Barcelona po trzech kolejkach ma na koncie komplet dziewięciu punktów i imponujący bilans bramkowy 12:2. Blaugrana rozpoczęła sezon od zwycięstw nad Realem Mallorca i Levante, a następnie efektownie pokonała Rayo Vallecano 5:2. Valencia nie może pochwalić się równie dobrym startem. Po trzech meczach ma jeden punkt, jedną zdobytą bramkę i cztery stracone.

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Starcie na Estadio Mestalla będzie zatem dla obu zespołów ważnym sprawdzianem. Barcelona spróbuje podtrzymać zwycięską passę i pozostać na szczycie tabeli, natomiast Valencia będzie chciała sprawić niespodziankę przed własną publicznością.

Valencia – FC Barcelona: transmisja na żywo za darmo

Kibice w Polsce będą mogli obejrzeć spotkanie Valencia – FC Barcelona na żywo za pośrednictwem CANAL+. Mecz czwartej kolejki La Liga zostanie pokazany na antenie CANAL+ Sport 6, a transmisja będzie również dostępna w internecie na platformie streamingowej CANAL+.

Alternatywą dla kibiców może być natomiast STS TV. Po spełnieniu warunków wymaganych przez operatora transmisja wybranych wydarzeń sportowych jest dostępna w sekcji „zakłady live”. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany. Spotkanie znajdziesz w sekcji „zakłady live”.

Valencia – FC Barcelona: transmisja w tv

Mecz Valencia – FC Barcelona będzie transmitowany w telewizji na antenie CANAL+ Sport 6. Początek spotkania zaplanowano na niedzielę, 6 września, o godzinie 16:15. Rywalizację na Estadio Mestalla skomentują Michał Świerżyński i Leszek Orłowski.

Jak uzyskać dostęp do CANAL+ Sport 6?

CANAL+ Sport 6 jest jednym z kanałów, na których w sezonie 2026/2027 transmitowane są mecze La Liga. Dostęp do spotkania Valencia – FC Barcelona zależy od posiadanego pakietu CANAL+.

Przed rozpoczęciem transmisji warto sprawdzić, czy wykupiona oferta obejmuje CANAL+ Sport 6. W przypadku dostępu do odpowiedniego pakietu mecz można oglądać bez konieczności kupowania pojedynczego spotkania.

Valencia – FC Barcelona: transmisja online

Spotkanie będzie można śledzić również przez internet. Transmisja online zostanie udostępniona na platformie streamingowej CANAL+, dzięki czemu mecz można oglądać także na komputerze, smartfonie, tablecie czy kompatybilnym telewizorze.

Gdzie oglądać mecz Valencia – FC Barcelona? Spotkanie Valencia – FC Barcelona można oglądać w telewizji na antenie CANAL+ Sport 6, a także online za pośrednictwem platformy streamingowej CANAL+. Kiedy odbędzie spotkanie Valencia – FC Barcelona? Mecz czwartej kolejki La Liga zostanie rozegrany w niedzielę, 6 września 2026 roku o godzinie 16:15 na Estadio Mestalla.

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