FC Porto – Manchester City: gdzie oglądać na żywo?
FC Porto i Manchester City rozpoczynają walkę o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. W nowym sezonie elitarnych rozgrywek obie drużyny czeka osiem spotkań w fazie zasadniczej, a już pierwsza kolejka przynosi bardzo interesująco zapowiadającą się konfrontację.
Porto przystępuje do rywalizacji w dobrych nastrojach. Portugalski zespół wywalczył Superpuchar Portugalii, a przed rozpoczęciem zmagań w Lidze Mistrzów wygrał wszystkie pięć ligowych spotkań. W kadrze Smoków znajduje się również trzech reprezentantów Polski, czyli Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.
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Manchester City również bardzo dobrze rozpoczął sezon. Zespół prowadzony przez Enzo Marescę pozostaje niepokonany w Premier League i ma na koncie komplet punktów. Starcie w Porto będzie dla angielskiej drużyny pierwszym poważnym europejskim sprawdzianem w nowej erze po odejściu Pepa Guardioli.
FC Porto – Manchester City: transmisja na żywo za darmo
Mecz FC Porto – Manchester City będzie można oglądać na żywo we wtorek 8 września. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00.
Transmisję w CANAL+ będzie można śledzić na antenach CANAL+ Sport 6 oraz CANAL+ 360, a także za pośrednictwem serwisu streamingowego CANAL+. Rywalizację skomentują Przemysław Pełka i Rafał Nahorny.
Drugą opcją będzie otwarta transmisja w TVP 1. Telewizja Polska rozpocznie emisję spotkania o godzinie 20:55. Komentatorami będą Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
FC Porto – Manchester City: transmisja w tv
Kibice będą mieli dwie możliwości obejrzenia pierwszego meczu FC Porto i Manchesteru City w nowym sezonie Ligi Mistrzów. W telewizji spotkanie będzie dostępne na CANAL+ Sport 6, CANAL+ 360 oraz TVP 1.
Jak uzyskać dostęp do CANAL+?
CANAL+ posiada prawa do transmisji Ligi Mistrzów w Polsce. W związku z tym mecze najważniejszych klubowych rozgrywek w Europie można oglądać za pośrednictwem odpowiednich pakietów platformy.
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FC Porto – Manchester City będzie jednym z najważniejszych spotkań pierwszej kolejki i znalazło się w planie transmisji CANAL+. Stacja przygotuje również przedmeczowe studio, które poprzedzi wieczorne spotkania Ligi Mistrzów.
FC Porto – Manchester City: transmisja online
Spotkanie będzie można również śledzić przez internet. Abonenci CANAL+ z odpowiednim dostępem do oferty sportowej będą mogli obejrzeć transmisję za pośrednictwem serwisu CANAL+.
Drugą opcją będzie TVPSPORT.PL, gdzie Telewizja Polska również udostępni transmisję meczu. TVP informuje, że studio przed spotkaniem rozpocznie się wcześniej, natomiast sama transmisja w TVP 1 ruszy o godzinie 20:55.
Spotkanie FC Porto – Manchester City będzie można obejrzeć w CANAL+ Sport 6, CANAL+ 360 oraz TVP 1. Spotkanie będzie również dostępne online w serwisie CANAL+ oraz na TVPSPORT.PL.
Starcie pierwszej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów FC Porto – Manchester City zostanie rozegrane we wtorek 8 września 2026 roku o godzinie 21:00.
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