Juventus - AC Milan to mecz w ramach trzeciej kolejki Serie A. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 6 września 2026 roku o godzinie 20:45. Sprawdź, gdzie transmisja.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Juventus – AC Milan: gdzie oglądać na żywo?

Starcie Juventusu z AC Milanem zapowiada się jako jedno z najciekawszych spotkań trzeciej kolejki Serie A. Obie drużyny rozpoczęły sezon od dwóch zwycięstw i przed bezpośrednim meczem mają na koncie komplet sześciu punktów.

Juventus rozpoczął ligowe zmagania od wyjazdowego zwycięstwa nad Frosinone 1:0, a następnie pokonał Parmę 2:0. Milan również ma za sobą dwa triumfy. Najpierw wygrał z Torino 2:1, a następnie zwyciężył Venezię 2:0.

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Niedzielne spotkanie będzie zatem bezpośrednią konfrontacją dwóch zespołów, które od początku sezonu pokazują mistrzowskie aspiracje. Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że spotkanie odbędzie się na Allianz Stadium w Turynie.

Juventus – AC Milan: transmisja na żywo za darmo

Transmisja hitu trzeciej kolejki Serie A będzie dostępna na żywo w Eleven Sports 1. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:45 w niedzielę 6 września.

Alternatywą dla kibiców może być natomiast STS TV. Po spełnieniu warunków wymaganych przez operatora transmisja wybranych wydarzeń sportowych jest dostępna w sekcji „zakłady live”. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany. Spotkanie znajdziesz w sekcji „zakłady live”.

Juventus – AC Milan: transmisja w tv

Kibice, którzy chcą obejrzeć spotkanie w telewizji, powinni w niedzielny wieczór włączyć Eleven Sports 1. Mecz skomentują Piotr Dumanowski i Dominik Guziak. Obaj komentatorzy będą relacjonować wydarzenia bezpośrednio ze stadionu.

Jak uzyskać dostęp do Eleven Sports 1?

Eleven Sports 1 jest stacją dostępną w ofertach wybranych operatorów telewizyjnych oraz w usługach streamingowych oferujących pakiety sportowe.

Dostęp do programu wymaga posiadania odpowiedniego pakietu. Warto sprawdzić ofertę swojego operatora przed rozpoczęciem transmisji, ponieważ dostępność Eleven Sports 1 może zależeć od wybranego abonamentu.

Juventus – AC Milan: transmisja online

Spotkanie Juventus – AC Milan będzie można również oglądać przez internet za pośrednictwem usług oferujących dostęp do kanału Eleven Sports 1. Eleven Sports jest dostępne m.in. w ofercie Polsat Box Go, gdzie kanał można oglądać online po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Gdzie oglądać mecz Juventus – AC Milan? Spotkanie Juventus – AC Milan będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1, a także online w usługach zapewniających dostęp do tej stacji. Kiedy odbędzie spotkanie Juventus – AC Milan? Mecz Juventus – AC Milan zostanie rozegrany w niedzielę 6 września 2026 roku o godzinie 20:45. Rywalizację odbędzie się na Allianz Stadium w Turynie.

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