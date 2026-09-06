Juventus – AC Milan: gdzie oglądać na żywo?
Starcie Juventusu z AC Milanem zapowiada się jako jedno z najciekawszych spotkań trzeciej kolejki Serie A. Obie drużyny rozpoczęły sezon od dwóch zwycięstw i przed bezpośrednim meczem mają na koncie komplet sześciu punktów.
Juventus rozpoczął ligowe zmagania od wyjazdowego zwycięstwa nad Frosinone 1:0, a następnie pokonał Parmę 2:0. Milan również ma za sobą dwa triumfy. Najpierw wygrał z Torino 2:1, a następnie zwyciężył Venezię 2:0.
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Niedzielne spotkanie będzie zatem bezpośrednią konfrontacją dwóch zespołów, które od początku sezonu pokazują mistrzowskie aspiracje. Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że spotkanie odbędzie się na Allianz Stadium w Turynie.
Juventus – AC Milan: transmisja na żywo za darmo
Transmisja hitu trzeciej kolejki Serie A będzie dostępna na żywo w Eleven Sports 1. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:45 w niedzielę 6 września.
Alternatywą dla kibiców może być natomiast STS TV. Po spełnieniu warunków wymaganych przez operatora transmisja wybranych wydarzeń sportowych jest dostępna w sekcji „zakłady live”. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany. Spotkanie znajdziesz w sekcji „zakłady live”.
Juventus – AC Milan: transmisja w tv
Kibice, którzy chcą obejrzeć spotkanie w telewizji, powinni w niedzielny wieczór włączyć Eleven Sports 1. Mecz skomentują Piotr Dumanowski i Dominik Guziak. Obaj komentatorzy będą relacjonować wydarzenia bezpośrednio ze stadionu.
Jak uzyskać dostęp do Eleven Sports 1?
Eleven Sports 1 jest stacją dostępną w ofertach wybranych operatorów telewizyjnych oraz w usługach streamingowych oferujących pakiety sportowe.
Dostęp do programu wymaga posiadania odpowiedniego pakietu. Warto sprawdzić ofertę swojego operatora przed rozpoczęciem transmisji, ponieważ dostępność Eleven Sports 1 może zależeć od wybranego abonamentu.
Juventus – AC Milan: transmisja online
Spotkanie Juventus – AC Milan będzie można również oglądać przez internet za pośrednictwem usług oferujących dostęp do kanału Eleven Sports 1. Eleven Sports jest dostępne m.in. w ofercie Polsat Box Go, gdzie kanał można oglądać online po wykupieniu odpowiedniego pakietu.
Spotkanie Juventus – AC Milan będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1, a także online w usługach zapewniających dostęp do tej stacji.
Mecz Juventus – AC Milan zostanie rozegrany w niedzielę 6 września 2026 roku o godzinie 20:45. Rywalizację odbędzie się na Allianz Stadium w Turynie.
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