Real Madryt – Inter Mediolan: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (08.09.2026)

Real Madryt podejmie przed własną publicznością Inter Mediolan w 1. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Początek spotkania we wtorek, 8 września 2026 roku o godzinie 21:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real – Inter: gdzie oglądać?

Liga Mistrzów rozpocznie się we wtorek (8 września), a na start czeka kibiców od razu wielki hit. W 1. kolejce fazy ligowej Real Madryt zmierzy się z Interem Mediolan. Spotkanie na Bernabeu będzie miało kilka podtekstów. Przede wszystkim po stronie gospodarzy zobaczymy Jose Mourinho w roli trenera oraz Denzela Dumfriesa w roli zawodnika. W przeszłości obaj odnosili sukcesy w barwach Nerazzurrich.

Sezon 2026/2027 nieco lepiej rozpoczął włoski klub. Inter wygrał wszystkie trzy mecze w rozgrywkach Serie A i zajmuje 2. miejsce w tabeli. Z kolei Real Madryt odniósł trzy zwycięstwa w czterech spotkaniach, więc plasuje się na 3. pozycji w La Liga.

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Real – Inter: transmisja TV

Mecz Real Madryt – Inter Mediolan odbędzie się we wtorek, 8 września 2026 roku o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1.

Real – Inter: transmisja online

Wszystkie mecze Ligi Mistrzów w tym starcie Real – Inter można oglądać w internecie. Transmisja na żywo jest możliwa dzięki platformie streamingowej Canal+ online. Zakładając konto w STS z kodem GOALPLUS możesz odebrać voucher na 90-dniowy darmowy pakiet w Canal+ online.

Gdzie oglądać mecz Real Madryt – Inter Mediolan? Transmisja meczu Real – Inter będzie dostępna w TV na kanale Canal+ Extra 2 oraz w internecie w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Real Madryt – Inter Mediolan? Mecz Real Madryt – Inter Mediolan odbędzie się we wtorek, 8 września 2026 roku o godzinie 21:00.

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