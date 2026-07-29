Z Milanu do Liverpoolu? Stoper może zmienić otoczenie

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Fikayo Tomori

Fikayo Tomori celem transferowym Liverpoolu

Liverpool poszukuje wzmocnień niemal do każdej formacji podczas trwającego letniego okienka transferowego. Jednym z priorytetów angielskiego klubu jest zwiększenie jakości w linii defensywy. Niewykluczone, że na Anfield Road trafi nowy środkowy obrońca, ponieważ trener ekipy The Reds – Andoni Iraola – liczy na bardziej zaciętą rywalizację o miejsce w podstawowym składzie.

Jak poinformował w mediach społecznościowych James Wathland, jednym z kandydatów do przeprowadzki do zespołu z Merseyside jest Fikayo Tomori. Co więcej, Liverpool rozpoczął już rozmowy z Milanem w sprawie pozyskania 28-letniego Anglika.

Mierzący 185 centymetrów defensor spełnia oczekiwania sztabu szkoleniowego drużyny Czerwonych i ma być otwarty na powrót do Premier League po kilku latach spędzonych we Włoszech.

Fikayo Tomori, którego media łączą również z Al-Hilal, Leeds United, Crystal Palace oraz Newcastle United, reprezentuje barwy Milanu od stycznia 2021 roku. Początkowo trafił na San Siro na zasadzie wypożyczenia z Chelsea, a następnie został wykupiony za ponad 35 milionów euro. Do tej pory rozegrał 214 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował sześć asyst. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 20 milionów euro.