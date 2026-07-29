Ferran Torres nie dla PSG? Nastąpił zwrot w sprawie jego przyszłości

23:14, 29. lipca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Matteo Moretto

Ferran Torres od jakiegoś czasu jest poważnie łączony z Paris Saint-Germain. Jak podaje Matteo Moretto, w tym momencie napastnik skłania się jednak ku pozostaniu w Barcelonie.

Ferran Torres
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

FC Barcelona może zatrzymać Ferrana Torresa

Ferran Torres w ostatnich tygodniach był poważnie łączony z odejściem z Barcelony. 26-letni napastnik, który z powodzeniem może występować również na skrzydle, znalazł się bowiem na liście życzeń Paris Saint-Germain. Według medialnych doniesień francuski gigant mocno naciska na sprowadzenie wszechstronnego Hiszpana. Zainteresowanie autorem jedynego gola w finale mistrzostw świata wykazuje także Atletico Madryt.

Jak poinformował Matteo Moretto, w sprawie przyszłości Torresa nastąpił jednak wyraźny zwrot akcji. Choć jeszcze niedawno wydawało się, że piłkarz opuści Camp Nou, to obecnie jest znacznie bliżej pozostania w Barcelonie niż transferu do PSG lub Atletico. 65-krotny reprezentant Hiszpanii dobrze czuje się w katalońskim klubie i nie wyklucza nawet przedłużenia obowiązującego kontraktu.

Torres reprezentuje Barcelonę od stycznia 2022 roku, kiedy przeniósł się tam z Manchesteru City za około 55 milionów euro. W poprzedniej kampanii rozegrał 49 spotkań, zdobył 21 bramek i zanotował 3 asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia mierzącego 182 centymetry zawodnika na około 50 milionów euro, a jego umowa z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

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